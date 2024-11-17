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Песков высказался о личностных качествах Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
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14:17 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/peskov-1984247777.html
Песков высказался о личностных качествах Трампа
Песков высказался о личностных качествах Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
Песков высказался о личностных качествах Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает избранного президентом США Дональда Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем, он РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:17
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает избранного президентом США Дональда Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем, он бизнесмен по своей натуре. "Господин Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всем сделать сделку", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в telegram-канале "Вести".
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политика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков высказался о личностных качествах Трампа

Песков назвал Трампа импульсивным политиком и государственным деятелем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает избранного президентом США Дональда Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем, он бизнесмен по своей натуре.
"Господин Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всем сделать сделку", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в telegram-канале "Вести".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампПавел ЗарубинВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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