https://ria.ru/20241117/peskov-1984247777.html

Песков высказался о личностных качествах Трампа

Песков высказался о личностных качествах Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

Песков высказался о личностных качествах Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает избранного президентом США Дональда Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем, он РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:17

2024-11-17T14:17

2024-11-17T14:17

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает избранного президентом США Дональда Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем, он бизнесмен по своей натуре. "Господин Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всем сделать сделку", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в telegram-канале "Вести".

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политика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире