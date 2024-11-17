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В США заявили о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 17.11.2024
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07:10 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ospa-1984216121.html
В США заявили о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян
В США заявили о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 17.11.2024
В США заявили о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян
Департамент здравоохранения штата Калифорния сообщил о первом в США случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян clade I. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:10
2024-11-17T07:10
в мире
сша
калифорния
африка
оспа обезьян
тедрос адханом гебрейесус
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Департамент здравоохранения штата Калифорния сообщил о первом в США случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян clade I."Департамент здравоохранения &lt;...&gt; обнаружил первый идентифицированный случай штамма clade I оспы обезьян в США. Подтвержденный случай произошел у человека, недавно приехавшего из Африки, и связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке", — говорится в заявлении.Как отмечается в пресс-релизе, штамм clade I вызывает более тяжелое заболевание, чем уже попавший в США clade II. Однако, по мнению департамента, текущая вспышка из-за тяжелого штамма может оказаться более простой в лечении, чем более ранние. Образцы завезенного в США вируса были отправлены в Центры по контролю и профилактике заболеваний США."Пациент изолирован дома и восстанавливается. &lt;...&gt; Опасений или доказательств того, что штамм clade I распространяется в Калифорнии или США нет", — резюмировали в департаменте.Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240917/popova-1973120968.html
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в мире, сша, калифорния, африка, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, США, Калифорния, Африка, Оспа обезьян, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
В США заявили о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян

В США обнаружили первый случай заражения штаммом оспы обезьян clade I

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Департамент здравоохранения штата Калифорния сообщил о первом в США случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян clade I.
"Департамент здравоохранения <...> обнаружил первый идентифицированный случай штамма clade I оспы обезьян в США. Подтвержденный случай произошел у человека, недавно приехавшего из Африки, и связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке", — говорится в заявлении.
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Как отмечается в пресс-релизе, штамм clade I вызывает более тяжелое заболевание, чем уже попавший в США clade II. Однако, по мнению департамента, текущая вспышка из-за тяжелого штамма может оказаться более простой в лечении, чем более ранние. Образцы завезенного в США вируса были отправлены в Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
"Пациент изолирован дома и восстанавливается. <...> Опасений или доказательств того, что штамм clade I распространяется в Калифорнии или США нет", — резюмировали в департаменте.
Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины.
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Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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В миреСШАКалифорнияАфрикаОспа обезьянТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
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