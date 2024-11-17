Подполье сообщило об ударе по Одессе
Координатор подполья Лебедев: в Одессе зафиксировали прилет с детонацией
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, слышна вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Прилет с детонацией со стороны Ильичевска", — сказал он.
О взрывах в Одессе пишут и украинские СМИ. По сведениям издания "Страна.ua", некоторые районы города остались без света и воды.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Запорожье, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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