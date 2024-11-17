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Подполье сообщило об ударе по Одессе - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 17.11.2024 (обновлено: 08:50 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/odessa-1984220019.html
Подполье сообщило об ударе по Одессе
Подполье сообщило об ударе по Одессе - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило об ударе по Одессе
В Одессе прогремели взрывы, слышна вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:24
2024-11-17T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
сергей лебедев
украина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, слышна вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Прилет с детонацией со стороны Ильичевска", — сказал он.О взрывах в Одессе пишут и украинские СМИ. По сведениям издания "Страна.ua", некоторые районы города остались без света и воды.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Запорожье, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984219313.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесса, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе по Одессе

Координатор подполья Лебедев: в Одессе зафиксировали прилет с детонацией

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные в Одесской области
Пожарные в Одесской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, слышна вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Прилет с детонацией со стороны Ильичевска", — сказал он.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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08:13
О взрывах в Одессе пишут и украинские СМИ. По сведениям издания "Страна.ua", некоторые районы города остались без света и воды.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Запорожье, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаСергей ЛебедевУкраина
 
 
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