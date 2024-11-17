https://ria.ru/20241117/odessa-1984220019.html

Подполье сообщило об ударе по Одессе

Подполье сообщило об ударе по Одессе - РИА Новости, 17.11.2024

Подполье сообщило об ударе по Одессе

В Одессе прогремели взрывы, слышна вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:24

2024-11-17T08:24

2024-11-17T08:50

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

сергей лебедев

украина

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, слышна вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Прилет с детонацией со стороны Ильичевска", — сказал он.О взрывах в Одессе пишут и украинские СМИ. По сведениям издания "Страна.ua", некоторые районы города остались без света и воды.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Запорожье, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241117/ukraina-1984219313.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, сергей лебедев, украина