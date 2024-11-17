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Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ

Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ

Машины МЧС и медиков остаются "излюбленными" объектами варварских обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:10

2024-11-17T10:10

2024-11-17T10:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Машины МЧС и медиков остаются "излюбленными" объектами варварских обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Излюбленными объектами для варварских обстрелов для боевиков Зеленского по-прежнему остаются машины МЧС и медиков", - сказал Сальдо. Так, по его словам, совсем недавно в селе Новая Збурьевка Голопристанского округа был атакован автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия