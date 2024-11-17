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Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/obstrely-1984228616.html
Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ
Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ
Машины МЧС и медиков остаются "излюбленными" объектами варварских обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:10
2024-11-17T10:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Машины МЧС и медиков остаются "излюбленными" объектами варварских обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Излюбленными объектами для варварских обстрелов для боевиков Зеленского по-прежнему остаются машины МЧС и медиков", - сказал Сальдо. Так, по его словам, совсем недавно в селе Новая Збурьевка Голопристанского округа был атакован автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Сальдо рассказал, какие объекты чаще всего становятся целями атак ВСУ

Сальдо: ВСУ чаще всего обстреливают машины МЧС и медиков в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Машины МЧС и медиков остаются "излюбленными" объектами варварских обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Излюбленными объектами для варварских обстрелов для боевиков Зеленского по-прежнему остаются машины МЧС и медиков", - сказал Сальдо.
Так, по его словам, совсем недавно в селе Новая Збурьевка Голопристанского округа был атакован автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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