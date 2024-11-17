https://ria.ru/20241117/novocheboksarsk-1984280261.html

Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек

Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек - РИА Новости, 17.11.2024

Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек

Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 209 человек, сообщает минздрав Чувашии. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:28

2024-11-17T19:28

2024-11-17T19:29

происшествия

новочебоксарск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

чувашская республика (чувашия)

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 209 человек, сообщает минздрав Чувашии. Ранее ведомство сообщало, что по состоянию на утро воскресенья за медицинской помощью обратилось 208 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 202 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "Оперативная информация по состоянию на 18.00 17 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы №4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Ситуация остается стабильной. Количество госпитализированных детей остается прежним - шесть пациентов. 203 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении. Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что сотрудники обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20241116/chuvashiya-1984189777.html

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новочебоксарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия), россия, здоровье - общество