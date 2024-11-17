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Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек
Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек - РИА Новости, 17.11.2024
Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек
Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 209 человек, сообщает минздрав Чувашии. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:28
2024-11-17T19:28
2024-11-17T19:29
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 209 человек, сообщает минздрав Чувашии. Ранее ведомство сообщало, что по состоянию на утро воскресенья за медицинской помощью обратилось 208 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 202 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "Оперативная информация по состоянию на 18.00 17 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы №4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Ситуация остается стабильной. Количество госпитализированных детей остается прежним - шесть пациентов. 203 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении. Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что сотрудники обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
https://ria.ru/20241116/chuvashiya-1984189777.html
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происшествия, новочебоксарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия), россия, здоровье - общество
Происшествия, Новочебоксарск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Здоровье - Общество
Число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек
Минздрав Чувашии: 209 человек заболели после обеда в Новочебоксарской школе