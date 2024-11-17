https://ria.ru/20241117/norovirus-1984235660.html

В Новочебоксарске рассказали о ситуации с массовым заболеванием норовирусом

В Новочебоксарске рассказали о ситуации с массовым заболеванием норовирусом - РИА Новости, 17.11.2024

В Новочебоксарске рассказали о ситуации с массовым заболеванием норовирусом

Ситуация с массовым заболеванием норовирусом в Новочебоксарске стабилизировалась, к врачам обратились 208 человек, сообщает минздрав Чувашии в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:35

2024-11-17T11:35

2024-11-17T11:35

происшествия

новочебоксарск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация с массовым заболеванием норовирусом в Новочебоксарске стабилизировалась, к врачам обратились 208 человек, сообщает минздрав Чувашии в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что 205 человек обратились к врачам в Новочебоксарске после посещения столовой школы №4, из них 6 госпитализированы, ещё 199 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "Оперативная информация по состоянию на 10.00 17 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы №4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Ситуация стабилизировалась. Количество госпитализированных детей остается прежним - 6 пациентов. 202 пациента, включая 9 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено необходимое лечение. Дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров. Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20241111/virus_koksaki-1982477933.html

https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, новочебоксарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия)