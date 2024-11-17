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КС Молдавии не может утвердить итоги выборов президента из-за жалоб - РИА Новости, 17.11.2024
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14:35 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/moldaviya-1984249401.html
КС Молдавии не может утвердить итоги выборов президента из-за жалоб
КС Молдавии не может утвердить итоги выборов президента из-за жалоб - РИА Новости, 17.11.2024
КС Молдавии не может утвердить итоги выборов президента из-за жалоб
Конституционный суд Молдавии не может назначить дату утверждения итогов выборов президента из-за исковых жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:35
2024-11-17T14:35
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КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не может назначить дату утверждения итогов выборов президента из-за исковых жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса, которые рассматриваются в других судах страны, сообщил замглавы ЦИК Павел Постикэ в эфире телеканала TV8. ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента и передал отчет в ЦИК 9 ноября. "Согласно Избирательному кодексу, в течение десяти дней со дня получения документов из Центральной избирательной комиссии. Конституционный суд на своем заседании рассмотрит, подтверждает или опровергает законность выборов. Однако это не может произойти раньше, чем избирательные органы и суды окончательно урегулируют споры, апелляции, находящиеся на рассмотрении", – объяснил Постикэ. По его словам, на рассмотрении в судах находятся девять жалоб на нарушения в ходе выборов. "Я не думаю, что это может продолжаться месяц, потому что судебные процессы в период выборов рассматриваются срочно, в течение трех дней с момента подачи апелляции в инстанцию", - добавил замглавы ЦИК. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
КС Молдавии не может утвердить итоги выборов президента из-за жалоб

ЦИК: КС Молдавии не может утвердить итоги выборов из-за жалоб на нарушения

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не может назначить дату утверждения итогов выборов президента из-за исковых жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса, которые рассматриваются в других судах страны, сообщил замглавы ЦИК Павел Постикэ в эфире телеканала TV8.
ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента и передал отчет в ЦИК 9 ноября.
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"Согласно Избирательному кодексу, в течение десяти дней со дня получения документов из Центральной избирательной комиссии. Конституционный суд на своем заседании рассмотрит, подтверждает или опровергает законность выборов. Однако это не может произойти раньше, чем избирательные органы и суды окончательно урегулируют споры, апелляции, находящиеся на рассмотрении", – объяснил Постикэ.
По его словам, на рассмотрении в судах находятся девять жалоб на нарушения в ходе выборов.
"Я не думаю, что это может продолжаться месяц, потому что судебные процессы в период выборов рассматриваются срочно, в течение трех дней с момента подачи апелляции в инстанцию", - добавил замглавы ЦИК.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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