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В центре Праги прошел митинг против помощи Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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18:22 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/miting-1984275256.html
В центре Праги прошел митинг против помощи Украине
В центре Праги прошел митинг против помощи Украине - РИА Новости, 17.11.2024
В центре Праги прошел митинг против помощи Украине
Около 200 человек приняли в воскресенье участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против вывешенного на соседнем здании Национального... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:22
2024-11-17T18:22
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ПРАГА, 17 ноя - РИА Новости. Около 200 человек приняли в воскресенье участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против вывешенного на соседнем здании Национального музея большого флага Украины и в целом против помощи этой стране со стороны властей Чехии, сообщило агентство ЧТК. "В день празднования 35-й годовщины "бархатной революции" 1989 года, в результате которой в тогдашней Чехословакии был свергнут режим коммунистов, около 200 человек собрались на Вацлавской площади, неподалеку от здания Национального музея, чтобы выразить свой протест против размещения большого флага Украины на фасаде этого здания и в целом против поддержки Украины со стороны властей Чехии. Акцию организовал общественный активист Ладислав Врабел", - отмечается в сообщении. На митинге выступили один из бывших руководителей чешской компартии Йозеф Скала и учительница Мартина Беднаржова, дело которой рассматривалось в суде в связи с ее публичной поддержкой России в конфликте на Украине. В свою очередь, непосредственно у входа в Национальный музей собралось, по данным агентства, несколько десятков сторонников Украины, которые скандировали лозунги в поддержку этой страны и освистывали выступления на площади ораторов, ставящих под сомнение значение "бархатной революции". До столкновения представителей двух сторон дело не дошло, тем не менее, полиция задержала одного человека. К какой именно группе выступающих он относился, правоохранители не уточнили. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/es-1983275924.html
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в мире, украина, россия, чехия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Чехия, Сергей Лавров, НАТО
В центре Праги прошел митинг против помощи Украине

ЧТК: двести человек участвовали на митинге в центре Праги против помощи Украине

© AP Photo / Petr David JosekСотрудники полиции в центре Праги
Сотрудники полиции в центре Праги - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Сотрудники полиции в центре Праги. Архивное фото
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ПРАГА, 17 ноя - РИА Новости. Около 200 человек приняли в воскресенье участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против вывешенного на соседнем здании Национального музея большого флага Украины и в целом против помощи этой стране со стороны властей Чехии, сообщило агентство ЧТК.
"В день празднования 35-й годовщины "бархатной революции" 1989 года, в результате которой в тогдашней Чехословакии был свергнут режим коммунистов, около 200 человек собрались на Вацлавской площади, неподалеку от здания Национального музея, чтобы выразить свой протест против размещения большого флага Украины на фасаде этого здания и в целом против поддержки Украины со стороны властей Чехии. Акцию организовал общественный активист Ладислав Врабел", - отмечается в сообщении.
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На митинге выступили один из бывших руководителей чешской компартии Йозеф Скала и учительница Мартина Беднаржова, дело которой рассматривалось в суде в связи с ее публичной поддержкой России в конфликте на Украине.
В свою очередь, непосредственно у входа в Национальный музей собралось, по данным агентства, несколько десятков сторонников Украины, которые скандировали лозунги в поддержку этой страны и освистывали выступления на площади ораторов, ставящих под сомнение значение "бархатной революции".
До столкновения представителей двух сторон дело не дошло, тем не менее, полиция задержала одного человека. К какой именно группе выступающих он относился, правоохранители не уточнили.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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