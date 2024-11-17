Рейтинг@Mail.ru
Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
12:54 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/milyaev-1984241552.html
Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием
Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием - РИА Новости, 17.11.2024
Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием
В Ледовом дворце Тулы состоялся гала-матч с участием звезд отечественного хоккея, посвященный юбилею Академии хоккея им. Б.П. Михайлова; перед его началом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:54
2024-11-17T12:54
тульская область
спорт
тула
тульская область
алексей морозов (хоккей)
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a32702f88661442b827486599776cc1d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Ледовом дворце Тулы состоялся гала-матч с участием звезд отечественного хоккея, посвященный юбилею Академии хоккея им. Б.П. Михайлова; перед его началом игроков и болельщиков приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он отметил, что за пять лет Академия хоккея имени Михайлова прошла стремительный путь развития, и на сегодняшний день это одна из ведущих мастерских по подготовке профессиональных хоккеистов. "В Тульской области созданы условия для занятий хоккеем, в том числе построена необходимая инфраструктура. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, а любимая всеми Академия Михайлова воспитывает новых звезд российского хоккея. Хоккей туляки любят и уважают спортсменов, а хоккеисты радуют нас своими победами. В регионе взят курс на развитие хоккея, и он будет удержан! Желаю всем успехов, ярких игр и отличного победного настроя!" – цитируют в пресс-службе слова Миляева. Губернатор поблагодарил тренеров, социальных партнеров, хоккеистов, болельщиков, всех, кто поддерживает хоккей, занимается им и болеет за наших, а также легендам отечественного хоккея, которые всегда приезжают в Тулу и своим примером вдохновляют начинающих хоккеистов. В свою очередь, двукратный чемпион мира, президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов отметил, что Академия в молодежной лиге дает возможность своим воспитанникам проявить себя, а команда во Всероссийской хоккейной лиге дошла по финала. Он пожелал Академии новых шагов в развитии и новых побед. Председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов поблагодарил звезд хоккея за участие в сегодняшнем матче, а болельщиков – за поддержку клуба. Также он напутствовал команду на новые успехи в предстоящие годы. Состоялся гала-матч, в котором сыграли легенды отечественного хоккея Алексей Морозов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Андрей Николишин и другие. Перед началом матча звезды хоккея провели мастер-класс для воспитанников АКМ и автограф-сессию. Губернатор Миляев посетил раздевалки и пообщался с участниками встречи. В честь юбилея Академии тульская телебашня была окрашена в цвета Академии Михайлова, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240908/tsvetok-1971395934.html
https://ria.ru/20240617/rollerdrom-1953391647.html
https://ria.ru/20240723/vrio-1961421891.html
тула
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_edbd2874e2eddf01fa9a34fbf4126524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, тула, тульская область, алексей морозов (хоккей), дмитрий миляев
Тульская область, Спорт, Тула, Тульская область, Алексей Морозов (хоккей), Дмитрий Миляев

Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Ледовом дворце Тулы состоялся гала-матч с участием звезд отечественного хоккея, посвященный юбилею Академии хоккея им. Б.П. Михайлова; перед его началом игроков и болельщиков приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Он отметил, что за пять лет Академия хоккея имени Михайлова прошла стремительный путь развития, и на сегодняшний день это одна из ведущих мастерских по подготовке профессиональных хоккеистов.
Ежегодная благотворительная акция Белый цветок, направленная на сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Туле прошла благотворительная акция в рамках "Императорского маршрута"
8 сентября, 13:09
"В Тульской области созданы условия для занятий хоккеем, в том числе построена необходимая инфраструктура. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, а любимая всеми Академия Михайлова воспитывает новых звезд российского хоккея. Хоккей туляки любят и уважают спортсменов, а хоккеисты радуют нас своими победами. В регионе взят курс на развитие хоккея, и он будет удержан! Желаю всем успехов, ярких игр и отличного победного настроя!" – цитируют в пресс-службе слова Миляева.
Губернатор поблагодарил тренеров, социальных партнеров, хоккеистов, болельщиков, всех, кто поддерживает хоккей, занимается им и болеет за наших, а также легендам отечественного хоккея, которые всегда приезжают в Тулу и своим примером вдохновляют начинающих хоккеистов.
В свою очередь, двукратный чемпион мира, президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов отметил, что Академия в молодежной лиге дает возможность своим воспитанникам проявить себя, а команда во Всероссийской хоккейной лиге дошла по финала. Он пожелал Академии новых шагов в развитии и новых побед.
Торжественная церемония открытия нового корта – роллердрома Life Time в Туле 14 июня - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Первый роллердром открылся в Туле
17 июня, 12:45
Председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов поблагодарил звезд хоккея за участие в сегодняшнем матче, а болельщиков – за поддержку клуба. Также он напутствовал команду на новые успехи в предстоящие годы.
Состоялся гала-матч, в котором сыграли легенды отечественного хоккея Алексей Морозов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Андрей Николишин и другие.
Перед началом матча звезды хоккея провели мастер-класс для воспитанников АКМ и автограф-сессию.
Губернатор Миляев посетил раздевалки и пообщался с участниками встречи.
В честь юбилея Академии тульская телебашня была окрашена в цвета Академии Михайлова, добавили в пресс-службе.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России
23 июля, 12:21
 
Тульская областьСпортТулаТульская областьАлексей Морозов (хоккей)Дмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала