https://ria.ru/20241117/milyaev-1984241552.html

Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием

Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием - РИА Новости, 17.11.2024

Глава Тульской области Миляев поздравил "Академию Михайлова" с пятилетием

В Ледовом дворце Тулы состоялся гала-матч с участием звезд отечественного хоккея, посвященный юбилею Академии хоккея им. Б.П. Михайлова; перед его началом... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:54

2024-11-17T12:54

2024-11-17T12:54

тульская область

спорт

тула

тульская область

алексей морозов (хоккей)

дмитрий миляев

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Ледовом дворце Тулы состоялся гала-матч с участием звезд отечественного хоккея, посвященный юбилею Академии хоккея им. Б.П. Михайлова; перед его началом игроков и болельщиков приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он отметил, что за пять лет Академия хоккея имени Михайлова прошла стремительный путь развития, и на сегодняшний день это одна из ведущих мастерских по подготовке профессиональных хоккеистов. "В Тульской области созданы условия для занятий хоккеем, в том числе построена необходимая инфраструктура. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, а любимая всеми Академия Михайлова воспитывает новых звезд российского хоккея. Хоккей туляки любят и уважают спортсменов, а хоккеисты радуют нас своими победами. В регионе взят курс на развитие хоккея, и он будет удержан! Желаю всем успехов, ярких игр и отличного победного настроя!" – цитируют в пресс-службе слова Миляева. Губернатор поблагодарил тренеров, социальных партнеров, хоккеистов, болельщиков, всех, кто поддерживает хоккей, занимается им и болеет за наших, а также легендам отечественного хоккея, которые всегда приезжают в Тулу и своим примером вдохновляют начинающих хоккеистов. В свою очередь, двукратный чемпион мира, президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов отметил, что Академия в молодежной лиге дает возможность своим воспитанникам проявить себя, а команда во Всероссийской хоккейной лиге дошла по финала. Он пожелал Академии новых шагов в развитии и новых побед. Председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов поблагодарил звезд хоккея за участие в сегодняшнем матче, а болельщиков – за поддержку клуба. Также он напутствовал команду на новые успехи в предстоящие годы. Состоялся гала-матч, в котором сыграли легенды отечественного хоккея Алексей Морозов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Андрей Николишин и другие. Перед началом матча звезды хоккея провели мастер-класс для воспитанников АКМ и автограф-сессию. Губернатор Миляев посетил раздевалки и пообщался с участниками встречи. В честь юбилея Академии тульская телебашня была окрашена в цвета Академии Михайлова, добавили в пресс-службе.

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https://ria.ru/20240617/rollerdrom-1953391647.html

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спорт, тула, тульская область, алексей морозов (хоккей), дмитрий миляев