https://ria.ru/20241117/meteory-1984201905.html

Московский планетарий сообщил об особенностях наблюдения потока Леониды

Московский планетарий сообщил об особенностях наблюдения потока Леониды - РИА Новости, 17.11.2024

Московский планетарий сообщил об особенностях наблюдения потока Леониды

Метеорный поток Леониды достигнет 17-18 ноября своего максимума, но наблюдать яркие белые болиды помешает Луна, которая только чуть больше суток назад была в... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T00:40

2024-11-17T00:40

2024-11-17T00:40

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Метеорный поток Леониды достигнет 17-18 ноября своего максимума, но наблюдать яркие белые болиды помешает Луна, которая только чуть больше суток назад была в фазе полнолуния, сообщил ранее Московский планетарий. "Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев (Leon), в котором располагается его радиант. В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях", — говорится в сообщении. Как рассказали в планетарии, яркие и быстрые метеоры, которые влетают в атмосферу Земли со скоростью 71 километр в секунду, лучше наблюдать после полуночи и до восхода Солнца. Однако увидеть их можно было бы только на безоблачном небе и при отсутствии лунной подсветки. В 2024 году такой возможности не представится – Луна прошла фазу полнолуния 15 ноября и в ночь пика метеорного потока будет полной на 98%. Леониды представляют собой остатки кометы 55P/Темпеля-Туттля, которые каждый год врываются в атмосферу нашей планеты с разной интенсивностью. Каждые 33 года комета проходит наиболее близкую к Солнцу точку, в эти моменты поток бывает особенно силён. Наиболее мощные потоки были отмечены в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах, причём в 1966 году можно было видеть до десяти тысяч болидов в час. В следующий раз такой метеорный шторм, по прогнозам астрономов, может повториться лишь в 2099 году, когда комета может столкнуться с плотными облаками кометной пыли. До этого в 2031 и 2064 годах возможны лишь усиления активности потока до порядка 100 метеоров в час.

https://ria.ru/20241027/meteor-1980400201.html

https://ria.ru/20240813/perseidy-1965856130.html

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космос - риа наука, луна, земля, московский планетарий, астрономия, метеоры