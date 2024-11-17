https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html
Поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе" москвич раскаялся
Поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе" москвич раскаялся - РИА Новости, 17.11.2024
Поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе" москвич раскаялся
Москвич, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле", раскаялся, сказано в приговоре Щербинского суда Москвы, который есть в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:43
2024-11-17T05:43
2024-11-17T05:43
происшествия
крокус
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москвич, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле", раскаялся, сказано в приговоре Щербинского суда Москвы, который есть в распоряжении РИА Новости. "Суд учитывает раскаяние осужденного в содеянном, признание вины", - сказано в приговоре. Сам осужденный заявил, что отрицательно относится к террористическим актам, соболезнует людям, которые потеряли своих близких при теракте. "Он согласен с тем, что совершенные им действия являются оскорбительными и аморальными, а также, что совершение данных действий может вызвать общественное порицание", - сказано в приговоре. В документе уточняется, что осужденный принял решение о поджоге спонтанно. "Ему показалось, что таким образом память погибших в ходе произошедшего теракта будет почтена, и это будет выглядеть красиво. В состоянии алкогольного опьянения на тот момент ему показалось, что так нужно сделать", - указал суд. Суд назначал ему наказание в виде штрафа. Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения гулял около дома с собакой и увидел возле камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленном рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта". Он достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушений закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняли почти два часа.
https://ria.ru/20241112/krokus-1983274792.html
https://ria.ru/20241004/krokus-1976309065.html
https://ria.ru/20241002/krokus-1975852566.html
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происшествия, крокус
Поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе" москвич раскаялся
Суд: москвич, поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе", раскаялся
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москвич, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле", раскаялся, сказано в приговоре Щербинского суда Москвы, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Суд учитывает раскаяние осужденного в содеянном, признание вины", - сказано в приговоре.
Сам осужденный заявил, что отрицательно относится к террористическим актам, соболезнует людям, которые потеряли своих близких при теракте.
"Он согласен с тем, что совершенные им действия являются оскорбительными и аморальными, а также, что совершение данных действий может вызвать общественное порицание", - сказано в приговоре.
В документе уточняется, что осужденный принял решение о поджоге спонтанно.
"Ему показалось, что таким образом память погибших в ходе произошедшего теракта будет почтена, и это будет выглядеть красиво. В состоянии алкогольного опьянения на тот момент ему показалось, что так нужно сделать", - указал суд.
Суд назначал ему наказание в виде штрафа. Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения гулял около дома с собакой и увидел возле камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленном рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены "неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта".
Он достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушений закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняли почти два часа.