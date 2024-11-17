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Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России - РИА Новости, 17.11.2024
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23:00 17.11.2024 (обновлено: 23:38 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/mask-1984294460.html
Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России
Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России - РИА Новости, 17.11.2024
Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя сообщения СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом использования Украиной дальнобойного оружия для... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:00
2024-11-17T23:38
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя сообщения СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети Х, в котором тот написал, что "либералы любят" войну и она способствует увеличению "большого правительства". "Правда", - ответил Маск в соцсети Х. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241027/udary-1980332335.html
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в мире, россия, сша, украина, илон маск, джо байден, владимир путин, оон
В мире, Россия, США, Украина, Илон Маск, Джо Байден, Владимир Путин, ООН
Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России

Маск прокомментировал решение Байдена об ударах ATACMS вглубь России

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя сообщения СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары
27 октября, 09:58
Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети Х, в котором тот написал, что "либералы любят" войну и она способствует увеличению "большого правительства".
"Правда", - ответил Маск в соцсети Х.
По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
 
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