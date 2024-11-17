https://ria.ru/20241117/mask-1984225494.html

Первая леди Бразилии оскорбила Маска

Первая леди Бразилии оскорбила Маска - РИА Новости, 17.11.2024

Первая леди Бразилии оскорбила Маска

Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:38

2024-11-17T09:38

2024-11-17T12:57

в мире

рио-де-жанейро (город)

бразилия

илон маск

большая двадцатка

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1. По данным портала, первая леди выступала с речью в защиту необходимости регулирования социальных сетей, когда ее неожиданно прервал громкий звук, похожий на корабельный гудок. "Джанджа тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: "Я думаю, это Илон Маск!" Затем, вставая, она добавила: "Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!" — пишет портал. Глава Tesla отреагировал на видео c этим эпизодом в соцсети X англоязычной аббревиатурой LOL ("смеюсь во весь голос"). Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

https://ria.ru/20240902/mask-1970104625.html

рио-де-жанейро (город)

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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, илон маск, большая двадцатка