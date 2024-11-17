https://ria.ru/20241117/mask-1984225494.html
Первая леди Бразилии оскорбила Маска
Первая леди Бразилии оскорбила Маска - РИА Новости, 17.11.2024
Первая леди Бразилии оскорбила Маска
Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:38
2024-11-17T09:38
2024-11-17T12:57
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
илон маск
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1. По данным портала, первая леди выступала с речью в защиту необходимости регулирования социальных сетей, когда ее неожиданно прервал громкий звук, похожий на корабельный гудок. "Джанджа тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: "Я думаю, это Илон Маск!" Затем, вставая, она добавила: "Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!" — пишет портал. Глава Tesla отреагировал на видео c этим эпизодом в соцсети X англоязычной аббревиатурой LOL ("смеюсь во весь голос"). Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
https://ria.ru/20240902/mask-1970104625.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, илон маск, большая двадцатка
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Илон Маск, Большая двадцатка
Первая леди Бразилии оскорбила Маска
G1: первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска в преддверии саммита G20
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1
.
По данным портала, первая леди выступала с речью в защиту необходимости регулирования социальных сетей, когда ее неожиданно прервал громкий звук, похожий на корабельный гудок.
"Джанджа тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: "Я думаю, это Илон Маск!" Затем, вставая, она добавила: "Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!" — пишет портал.
Глава Tesla отреагировал на видео c этим эпизодом в соцсети X
англоязычной аббревиатурой LOL ("смеюсь во весь голос").
Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.