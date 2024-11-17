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Первая леди Бразилии оскорбила Маска - РИА Новости, 17.11.2024
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09:38 17.11.2024 (обновлено: 12:57 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/mask-1984225494.html
Первая леди Бразилии оскорбила Маска
Первая леди Бразилии оскорбила Маска - РИА Новости, 17.11.2024
Первая леди Бразилии оскорбила Маска
Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:38
2024-11-17T12:57
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
илон маск
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1. По данным портала, первая леди выступала с речью в защиту необходимости регулирования социальных сетей, когда ее неожиданно прервал громкий звук, похожий на корабельный гудок. "Джанджа тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: "Я думаю, это Илон Маск!" Затем, вставая, она добавила: "Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!" — пишет портал. Глава Tesla отреагировал на видео c этим эпизодом в соцсети X англоязычной аббревиатурой LOL ("смеюсь во весь голос"). Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, илон маск, большая двадцатка
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Илон Маск, Большая двадцатка
Первая леди Бразилии оскорбила Маска

G1: первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска в преддверии саммита G20

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, сообщил портал G1.
По данным портала, первая леди выступала с речью в защиту необходимости регулирования социальных сетей, когда ее неожиданно прервал громкий звук, похожий на корабельный гудок.
"Джанджа тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: "Я думаю, это Илон Маск!" Затем, вставая, она добавила: "Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!" — пишет портал.
Глава Tesla отреагировал на видео c этим эпизодом в соцсети X англоязычной аббревиатурой LOL ("смеюсь во весь голос").
Саммит глав государств "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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В миреРио-де-Жанейро (город)БразилияИлон МаскБольшая двадцатка
 
 
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