https://ria.ru/20241117/mask-1984221588.html

Маск сделал ужасающее заявление о Европе

Маск сделал ужасающее заявление о Европе - РИА Новости, 17.11.2024

Маск сделал ужасающее заявление о Европе

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о вымирании европейского населения. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:48

2024-11-17T08:48

2024-11-17T08:48

в мире

илон маск

европа

испания

италия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о вымирании европейского населения.Так он прокомментировал публикацию с показателями рождаемости в странах ЕС. Согласно опубликованным данным, коэффициент фертильности в Испании оказался равен 1,16. В Италии — 1,24. В Польше — 1,29. В Германии и Франции — 1,46 и 1,79 соответственно."Европа умирает", — написал предприниматель.В конце октября газета New York Times писала, что Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. Как указывалось в статье, миллиардер предложил свою помощь, узнав о проблемах пары с зачатием детей. При этом Маск похвастался собственным обширным потомством. С похожими предложениями он обращается и к своим друзьям, говорилось в материале.

https://ria.ru/20241116/mask-1984188704.html

европа

испания

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, европа, испания, италия, евросоюз