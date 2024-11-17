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Маск сделал ужасающее заявление о Европе - РИА Новости, 17.11.2024
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08:48 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/mask-1984221588.html
Маск сделал ужасающее заявление о Европе
Маск сделал ужасающее заявление о Европе - РИА Новости, 17.11.2024
Маск сделал ужасающее заявление о Европе
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о вымирании европейского населения. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:48
2024-11-17T08:48
в мире
илон маск
европа
испания
италия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о вымирании европейского населения.Так он прокомментировал публикацию с показателями рождаемости в странах ЕС. Согласно опубликованным данным, коэффициент фертильности в Испании оказался равен 1,16. В Италии — 1,24. В Польше — 1,29. В Германии и Франции — 1,46 и 1,79 соответственно."Европа умирает", — написал предприниматель.В конце октября газета New York Times писала, что Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. Как указывалось в статье, миллиардер предложил свою помощь, узнав о проблемах пары с зачатием детей. При этом Маск похвастался собственным обширным потомством. С похожими предложениями он обращается и к своим друзьям, говорилось в материале.
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в мире, илон маск, европа, испания, италия, евросоюз
В мире, Илон Маск, Европа, Испания, Италия, Евросоюз
Маск сделал ужасающее заявление о Европе

Илон Маск заявил, что Европа умирает

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о вымирании европейского населения.
Так он прокомментировал публикацию с показателями рождаемости в странах ЕС. Согласно опубликованным данным, коэффициент фертильности в Испании оказался равен 1,16. В Италии — 1,24. В Польше — 1,29. В Германии и Франции — 1,46 и 1,79 соответственно.
«
"Европа умирает", — написал предприниматель.
В конце октября газета New York Times писала, что Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. Как указывалось в статье, миллиардер предложил свою помощь, узнав о проблемах пары с зачатием детей. При этом Маск похвастался собственным обширным потомством. С похожими предложениями он обращается и к своим друзьям, говорилось в материале.
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