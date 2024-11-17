https://ria.ru/20241117/mashina-1984227201.html

В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина

В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина - РИА Новости, 17.11.2024

В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина

На реке Витим под лед провалилась иномарка, погибла женщина-пассажир, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:50

2024-11-17T09:50

2024-11-17T09:50

происшествия

иркутская область

бодайбо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. На реке Витим под лед провалилась иномарка, погибла женщина-пассажир, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Ночью в воскресенье на реке Витим в городе Бодайбо водитель Toyota Premio, желая сократить путь, выехал на лед вне ледовой переправы. В 20 метрах от берега машина, в которой находились три человека, провалилась под лед. "Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущий автомобиль, ещё один пассажир - 31-летняя женщина - утонула", - говорится в сообщении. Отмечается, что место происшествия оборудовано запрещающими знаками. Толщина льда в месте провала около 10 см, глубина - 6 метров. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

https://ria.ru/20241116/peterburg-1984143474.html

иркутская область

бодайбо

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, бодайбо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)