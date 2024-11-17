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В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина
В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина - РИА Новости, 17.11.2024
В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина
На реке Витим под лед провалилась иномарка, погибла женщина-пассажир, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:50
2024-11-17T09:50
2024-11-17T09:50
происшествия
иркутская область
бодайбо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. На реке Витим под лед провалилась иномарка, погибла женщина-пассажир, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Ночью в воскресенье на реке Витим в городе Бодайбо водитель Toyota Premio, желая сократить путь, выехал на лед вне ледовой переправы. В 20 метрах от берега машина, в которой находились три человека, провалилась под лед. "Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущий автомобиль, ещё один пассажир - 31-летняя женщина - утонула", - говорится в сообщении. Отмечается, что место происшествия оборудовано запрещающими знаками. Толщина льда в месте провала около 10 см, глубина - 6 метров. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
https://ria.ru/20241116/peterburg-1984143474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, бодайбо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Бодайбо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина
В Бодайбо на реке Витим иномарка провалилась под лед, погибла женщина-пассажир