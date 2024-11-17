https://ria.ru/20241117/livan-1984269039.html
В Ливане заявили о гибели двух военных из-за удара Израиля по югу страны
В Ливане заявили о гибели двух военных из-за удара Израиля по югу страны - РИА Новости, 17.11.2024
В Ливане заявили о гибели двух военных из-за удара Израиля по югу страны
Израильская авиация нанесла удар по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны, двое военнослужащих погибли, сообщает ливанский телеканал... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:18
2024-11-17T17:18
2024-11-17T17:18
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны, двое военнослужащих погибли, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". "Двое ливанских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате удара Израиля по их позиции на окраине поселения Мари",- сообщает телеканал. По данным ливанских СМИ, несколько военных госпитализированы с тяжелыми ранениями. Командование израильской армии неоднократно заявляло, что боевые действия в Ливане ведутся против движения "Хезболла", а не против ливанского государства. При этом израильская авиация неоднократно наносила удары по позициям армии Ливана и миротворческим силам ООН на юге страны.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, аль-маядин, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Аль-Маядин, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили о гибели двух военных из-за удара Израиля по югу страны
"Аль-Маядин": Израиль ударил по позициям армии Ливана в Мари, 2 военных погибли