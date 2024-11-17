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Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин - РИА Новости, 17.11.2024

Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет, сообщила его жена Маруся в соцсети Instagram*. РИА Новости, 17.11.2024

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет, сообщила его жена Маруся в соцсети Instagram*."Лети, мое солнышко", — написала она.Причина смерти артиста не уточняется.Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. С детства занимался музыкой, играл на баяне и гитаре. После школы поступил в МЭИ, позже учился в Гнесинском училище и на режиссерском факультете ГИТИСа. Солистом группы "На-На" стал в 1989 году, выиграв конкурс, организованный Бари Алибасовым.В 1998 году Левкин расстался с "На-На", после чего занимался сольными проектами, снимался в телесериалах, выпустил сборник стихов. В 2000 году начал выступать с группой Kedbl, но затем тяжелая болезнь заставила его покинуть сцену. У Левкина диагностировали лимфогранулематоз, он долго лечился, но все же смог вернуться к активной сценической и общественной жизни.После начала специальной военной операции на Украине Левкин часто выступал перед военнослужащими, бывал в Луганске, Курской и Белгородской областях. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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на-на, россия, владимир левкин