https://ria.ru/20241117/lavrov-1984289166.html
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20 - РИА Новости, 17.11.2024
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет 18-19 ноября, передает... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:31
2024-11-17T21:31
2024-11-17T21:31
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет 18-19 ноября, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщила ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, выступления министра предусмотрены в понедельник в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.Глава МИД возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "Группе двадцати" будет ЮАР.
https://ria.ru/20241117/g20-1984276740.html
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в мире, бразилия, россия, сергей лавров, большая двадцатка, рио-де-жанейро (город)
В мире, Бразилия, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Рио-де-Жанейро (город)
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20