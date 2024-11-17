https://ria.ru/20241117/kontsert-1984246248.html
В Абхазии протестующие устроили концерт в администрации президента
В Абхазии протестующие устроили концерт в администрации президента - РИА Новости, 17.11.2024
В Абхазии протестующие устроили концерт в администрации президента
Абхазский музыкант, маэстро Барас Куджба устроил небольшой концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:56
2024-11-17T13:56
2024-11-17T13:56
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Абхазский музыкант, маэстро Барас Куджба устроил небольшой концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром воскресенья в захваченном протестующими правительственном комплексе затишье: в районе 10 часов от здания увезли военные грузовики, а в районе 12-13 часов протестующие вынесли на балкон на втором этаже синтезатор и начали исполнять национальную музыку, в том числе несколько произведений исполнил абхазский музыкант Барас Куджба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии протестующие устроили концерт в администрации президента
Абхазский музыкант Куджба устроил концерт в захваченной администрации президента