https://ria.ru/20241117/klishas-1984295856.html

В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024

В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T23:19

2024-11-17T23:19

2024-11-17T23:19

в мире

украина

сша

россия

андрей клишас

джо байден

совет федерации рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. "Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности", - написал Клишас.

https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, андрей клишас, джо байден, совет федерации рф, вооруженные силы украины, atacms