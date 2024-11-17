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В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
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23:19 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/klishas-1984295856.html
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:19
2024-11-17T23:19
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андрей клишас
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совет федерации рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. "Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности", - написал Клишас.
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в мире, украина, сша, россия, андрей клишас, джо байден, совет федерации рф, вооруженные силы украины, atacms
В мире, Украина, США, Россия, Андрей Клишас, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, ATACMS
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Клишас: Запад пошел на эскалацию, которая может лишить Украину государственности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
"Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности", - написал Клишас.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
 
В миреУкраинаСШАРоссияАндрей КлишасДжо БайденСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныATACMS
 
 
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