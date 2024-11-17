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В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:19
2024-11-17T23:19
2024-11-17T23:19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад принял решение о таком уровне эскалации, что Украина может утратить государственность, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. "Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности", - написал Клишас.
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В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Клишас: Запад пошел на эскалацию, которая может лишить Украину государственности