https://ria.ru/20241117/kitaj-1984210132.html

В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов

В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов - РИА Новости, 17.11.2024

В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов

Студент совершил нападение с ножом в китайской провинции Цзянсу из-за проваленных экзаменов, восемь человек погибли, 17 пострадали, передает агентство Синьхуа... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:44

2024-11-17T04:44

2024-11-17T04:44

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цзянсу

китай

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Студент совершил нападение с ножом в китайской провинции Цзянсу из-за проваленных экзаменов, восемь человек погибли, 17 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, трагедия произошла вечером в субботу в учебном заведении городского уезда провинции Исин. "Восемь человек погибли, 17 получили ранения при ножевых атаках в школе в Исине", - сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию. Отмечается, что подозреваемый в совершении нападения, 21-летний студент Сю, был задержан на месте. Он также "сознался в совершении преступления". "Сю, выпускник учебного заведения 2024 года, вернулся в школу, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что не получил аттестат об окончании школы из-за проваленных экзаменов. ...Он также был недоволен оплатой за стажировку", - отмечает агентство со ссылкой на заявление полиции.

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в мире, цзянсу, китай, происшествия