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В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов - РИА Новости, 17.11.2024
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04:44 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/kitaj-1984210132.html
В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов
В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов - РИА Новости, 17.11.2024
В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов
Студент совершил нападение с ножом в китайской провинции Цзянсу из-за проваленных экзаменов, восемь человек погибли, 17 пострадали, передает агентство Синьхуа... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:44
2024-11-17T04:44
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цзянсу
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Студент совершил нападение с ножом в китайской провинции Цзянсу из-за проваленных экзаменов, восемь человек погибли, 17 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, трагедия произошла вечером в субботу в учебном заведении городского уезда провинции Исин. "Восемь человек погибли, 17 получили ранения при ножевых атаках в школе в Исине", - сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию. Отмечается, что подозреваемый в совершении нападения, 21-летний студент Сю, был задержан на месте. Он также "сознался в совершении преступления". "Сю, выпускник учебного заведения 2024 года, вернулся в школу, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что не получил аттестат об окончании школы из-за проваленных экзаменов. ...Он также был недоволен оплатой за стажировку", - отмечает агентство со ссылкой на заявление полиции.
https://ria.ru/20241110/napadenie-1982962576.html
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в мире, цзянсу, китай, происшествия
В мире, Цзянсу, Китай, Происшествия
В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов

Синьхуа: в Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Студент совершил нападение с ножом в китайской провинции Цзянсу из-за проваленных экзаменов, восемь человек погибли, 17 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, трагедия произошла вечером в субботу в учебном заведении городского уезда провинции Исин.
"Восемь человек погибли, 17 получили ранения при ножевых атаках в школе в Исине", - сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию.
Отмечается, что подозреваемый в совершении нападения, 21-летний студент Сю, был задержан на месте. Он также "сознался в совершении преступления".
"Сю, выпускник учебного заведения 2024 года, вернулся в школу, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что не получил аттестат об окончании школы из-за проваленных экзаменов. ...Он также был недоволен оплатой за стажировку", - отмечает агентство со ссылкой на заявление полиции.
Сотрудники полиции на месте происшествия в юго-восточной части Лондона, Великобритания. 10 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек
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