https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html

Сальдо оценил сроки освобождения Херсона

Сальдо оценил сроки освобождения Херсона - РИА Новости, 17.11.2024

Сальдо оценил сроки освобождения Херсона

Операция по освобождению Херсона от украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:02

2024-11-17T06:02

2024-11-17T09:08

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Операция по освобождению Херсона от украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный", — сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html

херсон

херсонская область

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