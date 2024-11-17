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Сальдо оценил сроки освобождения Херсона - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 17.11.2024 (обновлено: 09:08 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html
Сальдо оценил сроки освобождения Херсона
Сальдо оценил сроки освобождения Херсона - РИА Новости, 17.11.2024
Сальдо оценил сроки освобождения Херсона
Операция по освобождению Херсона от украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:02
2024-11-17T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Операция по освобождению Херсона от украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный", — сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Сальдо оценил сроки освобождения Херсона

Сальдо: операция по освобождению Херсона потребует много усилий и ресурсов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Операция по освобождению Херсона от украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный", — сказал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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