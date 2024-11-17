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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 17.11.2024
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00:33 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 17.11.2024
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки в Тихом океане, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T00:33
2024-11-17T00:33
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
тихий океан
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки в Тихом океане, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от очага до Петропавловска-Камчатского 102 километра. Глубина 47,6 километров под морским дном. Магнитуда в эпицентре 5,5. Интенсивность ощущаемости в Петропавловске-Камчатском три балла", - сообщили в службе. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html
петропавловск-камчатский
камчатка
тихий океан
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки в Тихом океане, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от очага до Петропавловска-Камчатского 102 километра. Глубина 47,6 километров под морским дном. Магнитуда в эпицентре 5,5. Интенсивность ощущаемости в Петропавловске-Камчатском три балла", - сообщили в службе.
Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаТихий океанРоссийская академия наук
 
 
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