https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 17.11.2024

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки в Тихом океане, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T00:33

2024-11-17T00:33

2024-11-17T00:33

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

тихий океан

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки в Тихом океане, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от очага до Петропавловска-Камчатского 102 километра. Глубина 47,6 километров под морским дном. Магнитуда в эпицентре 5,5. Интенсивность ощущаемости в Петропавловске-Камчатском три балла", - сообщили в службе. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html

петропавловск-камчатский

камчатка

тихий океан

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, тихий океан, российская академия наук