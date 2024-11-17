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В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев - РИА Новости, 17.11.2024
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06:59 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/izrail-1984216282.html
В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев
В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев - РИА Новости, 17.11.2024
В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев
Более 50 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщает телеканала Al Jazeera. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:59
2024-11-17T06:59
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщает телеканала Al Jazeera. "В секторе Газа израильские силы убили по меньшей мере 51 палестинца за один день", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Телеканал добавляет, что израильские поселенцы в масках "штурмовали" населенный пункт Бейт-Фурик. "На оккупированном Западном Берегу израильские поселенцы в масках штурмовали деревню Бейт-Фурик и поджигали палестинские дома и транспортные средства", - отмечает Al Jazeera. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев

Al Jazeera: более 50 палестинцев погибли при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах после израильского удара
Дым над городом Рафах после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщает телеканала Al Jazeera.
"В секторе Газа израильские силы убили по меньшей мере 51 палестинца за один день", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Телеканал добавляет, что израильские поселенцы в масках "штурмовали" населенный пункт Бейт-Фурик.
"На оккупированном Западном Берегу израильские поселенцы в масках штурмовали деревню Бейт-Фурик и поджигали палестинские дома и транспортные средства", - отмечает Al Jazeera.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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