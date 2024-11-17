https://ria.ru/20241117/izrail-1984216282.html

В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев

В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев - РИА Новости, 17.11.2024

В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 50 палестинцев

Более 50 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщает телеканала Al Jazeera. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:59

2024-11-17T06:59

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщает телеканала Al Jazeera. "В секторе Газа израильские силы убили по меньшей мере 51 палестинца за один день", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Телеканал добавляет, что израильские поселенцы в масках "штурмовали" населенный пункт Бейт-Фурик. "На оккупированном Западном Берегу израильские поселенцы в масках штурмовали деревню Бейт-Фурик и поджигали палестинские дома и транспортные средства", - отмечает Al Jazeera. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году