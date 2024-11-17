https://ria.ru/20241117/izbienie-1984233057.html

В Петербурге школьнику сломали нос на детской площадке

В Петербурге школьнику сломали нос на детской площадке - РИА Новости, 17.11.2024

В Петербурге школьнику сломали нос на детской площадке

Десятилетний мальчик получил ушибы и перелом носа после избиения неизвестными на детской площадке в городе Колпино в Санкт-Петербурге, нападавших ищет полиция,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:57

2024-11-17T10:57

2024-11-17T10:57

происшествия

колпино

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Десятилетний мальчик получил ушибы и перелом носа после избиения неизвестными на детской площадке в городе Колпино в Санкт-Петербурге, нападавших ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, около полуночи в субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение детской больницы о том, что вечером за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа. "Установлено, что школьник был избит неизвестными на детской площадке у своего дома на Павловской улице", – говорится в сообщении. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, нападавших ищут.

https://ria.ru/20241030/izbienie-1980951481.html

колпино

санкт-петербург

колпинский район

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происшествия, колпино, санкт-петербург, колпинский район