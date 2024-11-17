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В ГД связали решение Байдена по ATACMS с поражением демократов на выборах - РИА Новости, 17.11.2024
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23:37 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/gosduma-1984297056.html
В ГД связали решение Байдена по ATACMS с поражением демократов на выборах
В ГД связали решение Байдена по ATACMS с поражением демократов на выборах - РИА Новости, 17.11.2024
В ГД связали решение Байдена по ATACMS с поражением демократов на выборах
Запад пошел на крайние меры, дав разрешение Украине использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:37
2024-11-17T23:37
россия
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сша
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Запад пошел на крайние меры, дав разрешение Украине использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro. "Сразу после завершения президентских выборов в США, осознав свое поражение, демократы объявили о новом пакете помощи Украине. Сегодня, в очередной раз поняв, что и деньги, и вооружения в Киеве разворовываются, западники пошли на крайние, огульные меры – и США, и Франция, и Британия практически единовременно разрешили ВСУ наносить удары полученными дальнобойными ракетами по территории РФ", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что, пользуясь последними месяцами у власти, "шайка" Байдена делает все, чтобы усложнить переговорный трек для избранного президента США Дональда Трампа и накалить международную обстановку до предела. "Наш президент не раз говорил, что подобные действия могут трактоваться как объявление войны России со стороны НАТО. Уверен, будут жесткие ответные действия с нашей стороны. И мы оставляем за собой право применить ядерное оружие. Тогда никакие ATACMS и Storm Shadow ни Украине, ни НАТО не помогут", - заключил Колунов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241117/rada-1984296416.html
https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html
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россия, украина, сша, джо байден, госдума рф, вооруженные силы украины, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Россия, Украина, США, Джо Байден, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В ГД связали решение Байдена по ATACMS с поражением демократов на выборах

Депутат Колунов: США разрешили ВСУ бить вглубь России из-за поражения демократов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Запад пошел на крайние меры, дав разрешение Украине использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS
Вчера, 23:25
"Сразу после завершения президентских выборов в США, осознав свое поражение, демократы объявили о новом пакете помощи Украине. Сегодня, в очередной раз поняв, что и деньги, и вооружения в Киеве разворовываются, западники пошли на крайние, огульные меры – и США, и Франция, и Британия практически единовременно разрешили ВСУ наносить удары полученными дальнобойными ракетами по территории РФ", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что, пользуясь последними месяцами у власти, "шайка" Байдена делает все, чтобы усложнить переговорный трек для избранного президента США Дональда Трампа и накалить международную обстановку до предела.
"Наш президент не раз говорил, что подобные действия могут трактоваться как объявление войны России со стороны НАТО. Уверен, будут жесткие ответные действия с нашей стороны. И мы оставляем за собой право применить ядерное оружие. Тогда никакие ATACMS и Storm Shadow ни Украине, ни НАТО не помогут", - заключил Колунов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
Вчера, 21:23
 
РоссияУкраинаСШАДжо БайденГосдума РФВооруженные силы УкраиныДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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