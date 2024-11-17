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В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
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23:04 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/gosduma-1984294940.html
В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Президент США Джо Байдена своим разрешением Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России мстит победившему на президентских выборах... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:04
2024-11-17T23:04
в мире
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выборы президента сша — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байдена своим разрешением Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России мстит победившему на президентских выборах Дональду Трампу, желая связать любые попытки переговорного процесса, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Киев планирует нанести удары в ближайшие дни, скорее всего, с помощью ракет ATACMS. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. "Байден мстит Трампу за поражение демократов на выборах и своим решением о применении дальнобойных ракет по территории РФ фактически связывает любые попытки переговорного процесса", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Байден прекрасно понимает, что Россия "не останется в долгу" за удары по своей территории, а значит, продолжение конфликта гарантировано, тем самым у Трампа до официального вступления в должность президента будет негативный переговорный "багаж". "К тому же, проигравшая администрация Байдена наверняка надеется, что некоторые члены НАТО с радостью поддержат их решение не только овациями, но и необходимыми поставками оружия. Таким образом, перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории", - сказал Белик.
https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html
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в мире, россия, джо байден, дональд трамп, дмитрий белик, сша, выборы президента сша — 2024, вооруженные силы украины, украина
В мире, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, США, Выборы президента США — 2024, Вооруженные силы Украины, Украина
В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Депутат Белик: Байден разрешением Украине бить вглубь России мстит Трампу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байдена своим разрешением Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России мстит победившему на президентских выборах Дональду Трампу, желая связать любые попытки переговорного процесса, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Киев планирует нанести удары в ближайшие дни, скорее всего, с помощью ракет ATACMS. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
"Байден мстит Трампу за поражение демократов на выборах и своим решением о применении дальнобойных ракет по территории РФ фактически связывает любые попытки переговорного процесса", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Байден прекрасно понимает, что Россия "не останется в долгу" за удары по своей территории, а значит, продолжение конфликта гарантировано, тем самым у Трампа до официального вступления в должность президента будет негативный переговорный "багаж".
"К тому же, проигравшая администрация Байдена наверняка надеется, что некоторые члены НАТО с радостью поддержат их решение не только овациями, но и необходимыми поставками оружия. Таким образом, перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории", - сказал Белик.
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В миреРоссияДжо БайденДональд ТрампДмитрий БеликСШАВыборы президента США — 2024Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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