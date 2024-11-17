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В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984243699.html
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:15
2024-11-17T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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