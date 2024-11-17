https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984243699.html

В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:15

2024-11-17T13:15

2024-11-17T13:15

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горловка

донецк

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько