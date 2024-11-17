https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984243699.html
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:15
2024-11-17T13:15
2024-11-17T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранена мирная жительница