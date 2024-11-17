https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984281925.html

Эксперт рассказал, что случится после испытания Индией гиперзвуковой ракеты

Эксперт рассказал, что случится после испытания Индией гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 17.11.2024

Эксперт рассказал, что случится после испытания Индией гиперзвуковой ракеты

Испытание Индией гиперзвуковой ракеты ускорит развитие Пакистаном такой же программы, но не станет дополнительным фактором роста напряженности между соседями,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:43

2024-11-17T19:43

2024-11-17T19:43

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Испытание Индией гиперзвуковой ракеты ускорит развитие Пакистаном такой же программы, но не станет дополнительным фактором роста напряженности между соседями, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Илья Спектор. Организация оборонных исследований и разработок при минобороны Индии провела успешные летные испытания первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности, сообщило ранее в воскресенье минобороны Индии, добавив, что новая гиперзвуковая ракета обладает дальностью более 1,5 тысячи километров. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал прошедшие испытания историческим моментом, отметив, что они поставили Индию в группу избранных стран, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. "Что касается возможной реакции со стороны Исламабада, то факт испытания Индией гиперзвуковой ракеты для Пакистана "раздражителем" вряд ли будет являться, про то, что у Индии такая программа есть, пакистанцы, конечно же, знали", - сказал Спектор в комментарии РИА Новости. По его словам, "напряженность в регионе - стабильно высокую - факт испытаний сам по себе дополнительно не повысит". "В пакистанских СМИ испытание комментируют достаточно нейтрально У Пакистана такие ракеты были в разработке, но были и сообщения о том, что они уже располагают ракетами, хотя информации об испытаниях не проходило. Но доказательств представлено не было", - отметил эксперт. Востоковед уверен, что теперь Пакистан, "безусловно, ускорит разработку своей программы". По его словам, для индийцев испытания гиперзвуковой ракеты являются предметом национальной гордости, поскольку они вошли в число стран, которые обладают таким видом вооружения. Подобные ракеты есть у России, Китая и США, в 2024 году были сообщения о наличии ракет у КНДР. Иран представлял гиперзвуковую ракету в 2023 году, разработку ракет ведет и ряд других стран.

https://ria.ru/20241001/rakety-1975826279.html

https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982985554.html

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пакистан, россия, китай, раджнатх сингх, в мире