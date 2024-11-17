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В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора - РИА Новости, 17.11.2024
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01:01 17.11.2024 (обновлено: 01:06 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/genprokuror-1984203176.html
В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора
В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора - РИА Новости, 17.11.2024
В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции, на фоне расследования... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T01:01
2024-11-17T01:06
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции, на фоне расследования комитета по этике, такое мнение выразил бывший помощник прокурора США в офисе по округу Колумбия Гленн Киршнер. Ранее Трамп предложил выдвинуть бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора. Как заявил Киршнер в видео на своем YouTube-канале, Гетц покинул конгресс для того, чтобы "остановить прибывающий поезд", как он назвал отчет о расследовании комитета по этике. По мнению адвоката, республиканцы вряд ли проголосуют за кандидатуру Гетца, и Трамп, вероятно, не включит его в свой будущий кабинет. "Я думаю, что это имя (Гетца. — Прим. ред.) будет отозвано", — заявил Киршнер. По мнению Киршнера, если Гетц станет генеральным прокурором, с ним вряд ли захотят работать в министерстве юстиции. Эксперт предполагает, что в случае избрания Гетц "в первый день своей работы" будет решать, что делать с обвинениями, например, в сексуальных домогательствах, против него. Как добавляет Киршнер, Гетц был номинирован для отвлечения внимания общественности от других "неквалифицированных, даже опасных" кандидатур будущего кабинета Трампа. Ранее телеканал NBC News сообщал, что предложение победившего на выборах в США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения.
https://ria.ru/20241115/ssha-1983898676.html
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в мире, сша, мэтт гетц, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, назначения
В мире, США, Мэтт Гетц, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Назначения
В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора

Экс-помощник прокурора Киршнер заявил, что Трамп может передумать насчет Гетца

© AP Photo / Alex BrandonМэтт Гетц
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Мэтт Гетц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции, на фоне расследования комитета по этике, такое мнение выразил бывший помощник прокурора США в офисе по округу Колумбия Гленн Киршнер.
Ранее Трамп предложил выдвинуть бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора.
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
СМИ: выдвинутый на пост генпрокурора Гетц не просил себе этот пост
15 ноября, 10:29
Как заявил Киршнер в видео на своем YouTube-канале, Гетц покинул конгресс для того, чтобы "остановить прибывающий поезд", как он назвал отчет о расследовании комитета по этике. По мнению адвоката, республиканцы вряд ли проголосуют за кандидатуру Гетца, и Трамп, вероятно, не включит его в свой будущий кабинет.
"Я думаю, что это имя (Гетца. — Прим. ред.) будет отозвано", — заявил Киршнер.
По мнению Киршнера, если Гетц станет генеральным прокурором, с ним вряд ли захотят работать в министерстве юстиции. Эксперт предполагает, что в случае избрания Гетц "в первый день своей работы" будет решать, что делать с обвинениями, например, в сексуальных домогательствах, против него. Как добавляет Киршнер, Гетц был номинирован для отвлечения внимания общественности от других "неквалифицированных, даже опасных" кандидатур будущего кабинета Трампа.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что предложение победившего на выборах в США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его.
Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения.
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США
15 ноября, 04:12
 
В миреСШАМэтт ГетцДональд ТрампВыборы президента США — 2024Назначения
 
 
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