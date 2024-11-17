https://ria.ru/20241117/genprokuror-1984203176.html

В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора

В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора - РИА Новости, 17.11.2024

В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции, на фоне расследования... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T01:01

2024-11-17T01:01

2024-11-17T01:06

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции, на фоне расследования комитета по этике, такое мнение выразил бывший помощник прокурора США в офисе по округу Колумбия Гленн Киршнер. Ранее Трамп предложил выдвинуть бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора. Как заявил Киршнер в видео на своем YouTube-канале, Гетц покинул конгресс для того, чтобы "остановить прибывающий поезд", как он назвал отчет о расследовании комитета по этике. По мнению адвоката, республиканцы вряд ли проголосуют за кандидатуру Гетца, и Трамп, вероятно, не включит его в свой будущий кабинет. "Я думаю, что это имя (Гетца. — Прим. ред.) будет отозвано", — заявил Киршнер. По мнению Киршнера, если Гетц станет генеральным прокурором, с ним вряд ли захотят работать в министерстве юстиции. Эксперт предполагает, что в случае избрания Гетц "в первый день своей работы" будет решать, что делать с обвинениями, например, в сексуальных домогательствах, против него. Как добавляет Киршнер, Гетц был номинирован для отвлечения внимания общественности от других "неквалифицированных, даже опасных" кандидатур будущего кабинета Трампа. Ранее телеканал NBC News сообщал, что предложение победившего на выборах в США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения.

https://ria.ru/20241115/ssha-1983898676.html

https://ria.ru/20241115/getts-1983867688.html

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в мире, сша, мэтт гетц, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, назначения