"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти
Политолог Преображенская: приговор Ле Пен ударит по "Национальному объединению"
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Французская прокуратура обвинила главу парламентской фракции "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен в растрате выделенных Евросоюзом денег. Как ни странно, самым страшным наказанием для одного из наиболее популярных в стране политиков может стать вовсе не тюремный срок. Чего добивается Елисейский дворец — в материале РИА Новости.
Тонкости процесса
Суд над Ле Пен и еще 26 членами RN продолжается уже полтора месяца. По версии обвинения, они присвоили средства, которые Брюссель выделил на зарплату их ассистентов в Европарламенте. Помощники якобы работали только на партию, не участвуя в деятельности общеевропейского законодательного органа.
© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Лидеру фракции "Национального объединения" грозит пять лет тюрьмы (три из них условно), штраф в размере 300 тысяч евро и запрет избираться в органы госвласти. Прокурор Николя Барре заявил о "беспрецедентном уровне мошенничества": мол, за 12 лет (с 2004-го по 2016-й) присвоили 4,5 миллиона евро.
Кроме того, обвинение настаивает на немедленном исполнении приговора — без апелляции.
"Прокуратура чрезмерна в своих требованиях", — отметила Ле Пен после очередного заседания суда. Впрочем, столь жесткая позиция для нее сюрпризом не стала. Она надеется, что судья выслушает все ее аргументы. Правда, времени мало: до 27 ноября. Приговор вынесут вскоре после Нового года.
Защита указывает на следующее. Во-первых, прокуроры не разбираются в том, как на самом деле устроены и функционируют французские политические партии. Во-вторых, никто из обвиняемых не обогатился за счет денег ЕП.
Ле Пен — второй по популярности политик во Франции. По данным социологического агентства Verian, ее рейтинг — 39 процентов. Больше только у руководителя ее же партии RN Джордана Барделла — 40. Для сравнения: у действующего президента всего 17. В следующих выборах он участвовать не сможет, но нужно продержаться еще два с половиной года, а объявить ему импичмент уже пытались.
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла
Неожиданная поддержка
RN запустила в Сети петицию в поддержку обвиняемых. "Нападки направлены исключительно на дискредитацию Марин Ле Пен и ослабление "Национального объединения", — говорится там. Это прямой удар по свободе действий и слова, а также вмешательство в "организацию парламентской жизни".
Журналист Le Figaro Гийом Табар назвал возможную дисквалификацию Ле Пен "риском политического землетрясения". И добавил: комментировать процесс трудно, ведь можно нарваться на обвинение "в подрыве принципа независимости правосудия".
Поэтому политики отмалчиваются. Исключение — Жеральд Дарманен, бывший министр внутренних дел в правительстве Габриэля Атталя. "Если Ле Пен лишат права быть избранной — это станет настоящим шоком", — сказал он. И подчеркнул: бороться за власть нужно лишь "возле урны для голосования, а не где-либо еще".
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
RN поддерживают и зарубежные союзники. Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к Ле Пен в соцсети Х: "Марин, пожалуйста, помни, что в этой битве мы вместе! И не забывай: преследования со стороны правосудия были решающим шагом к победе Дональда Трампа".
Между судом и политикой
Обвинения против Ле Пен — потенциальный рычаг воздействия на партию в будущем, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.
"Речь идет о создании дополнительного ограничителя для удержания RN и ее лично от слишком "несистемных" и "радикальных", с точки зрения нынешнего политикума, шагов и действий", — пояснил политолог в беседе с РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкСувенирная продукция с изображением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
Сувенирная продукция с изображением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Арины Преображенской, от обвинительного приговора наибольшую выгоду получат центристы. Вздохнут с облегчением и премьер Мишель Барнье с кабинетом министров: утратившая политические перспективы Ле Пен, оставаясь депутатом, вряд ли примет участие в серьезных демаршах против правительства.
"Удар по "Национальному объединению" будет колоссальным. Большой вопрос, сможет ли Жордан Барделла заменить Ле Пен в качестве кандидата в президенты. Так сложилось, что они не противостоят, а дополняют друг друга. Например, глава парламентской фракции пользуется поддержкой в северных районах Франции, он авторитетен среди простого народа и трудящихся слоев. А Ле Пен покоряет консервативный буржуазный электорат", — рассуждает аналитик.
Исход процесса неочевиден. Решение полностью зависит от суда, но нельзя исключать попыток давления со стороны левых и макронистов. В то же время на судей может подействовать угроза большого политического скандала, добавляет Преображенская. Да и у обвиняемой еще остались козыри — она их наверняка предъявит на следующей неделе.
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