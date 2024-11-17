https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html

"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти

"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти - РИА Новости, 17.11.2024

"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти

Французская прокуратура обвинила главу парламентской фракции "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен в растрате выделенных Евросоюзом денег. Как ни... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

марин ле пен

эммануэль макрон

жеральд дарманен

франция

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Французская прокуратура обвинила главу парламентской фракции "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен в растрате выделенных Евросоюзом денег. Как ни странно, самым страшным наказанием для одного из наиболее популярных в стране политиков может стать вовсе не тюремный срок. Чего добивается Елисейский дворец — в материале РИА Новости.Тонкости процессаСуд над Ле Пен и еще 26 членами RN продолжается уже полтора месяца. По версии обвинения, они присвоили средства, которые Брюссель выделил на зарплату их ассистентов в Европарламенте. Помощники якобы работали только на партию, не участвуя в деятельности общеевропейского законодательного органа.Лидеру фракции "Национального объединения" грозит пять лет тюрьмы (три из них условно), штраф в размере 300 тысяч евро и запрет избираться в органы госвласти. Прокурор Николя Барре заявил о "беспрецедентном уровне мошенничества": мол, за 12 лет (с 2004-го по 2016-й) присвоили 4,5 миллиона евро.Кроме того, обвинение настаивает на немедленном исполнении приговора — без апелляции."Прокуратура чрезмерна в своих требованиях", — отметила Ле Пен после очередного заседания суда. Впрочем, столь жесткая позиция для нее сюрпризом не стала. Она надеется, что судья выслушает все ее аргументы. Правда, времени мало: до 27 ноября. Приговор вынесут вскоре после Нового года.Защита указывает на следующее. Во-первых, прокуроры не разбираются в том, как на самом деле устроены и функционируют французские политические партии. Во-вторых, никто из обвиняемых не обогатился за счет денег ЕП.Ле Пен — второй по популярности политик во Франции. По данным социологического агентства Verian, ее рейтинг — 39 процентов. Больше только у руководителя ее же партии RN Джордана Барделла — 40. Для сравнения: у действующего президента всего 17. В следующих выборах он участвовать не сможет, но нужно продержаться еще два с половиной года, а объявить ему импичмент уже пытались.Неожиданная поддержкаRN запустила в Сети петицию в поддержку обвиняемых. "Нападки направлены исключительно на дискредитацию Марин Ле Пен и ослабление "Национального объединения", — говорится там. Это прямой удар по свободе действий и слова, а также вмешательство в "организацию парламентской жизни".Журналист Le Figaro Гийом Табар назвал возможную дисквалификацию Ле Пен "риском политического землетрясения". И добавил: комментировать процесс трудно, ведь можно нарваться на обвинение "в подрыве принципа независимости правосудия".Поэтому политики отмалчиваются. Исключение — Жеральд Дарманен, бывший министр внутренних дел в правительстве Габриэля Атталя. "Если Ле Пен лишат права быть избранной — это станет настоящим шоком", — сказал он. И подчеркнул: бороться за власть нужно лишь "возле урны для голосования, а не где-либо еще".RN поддерживают и зарубежные союзники. Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к Ле Пен в соцсети Х: "Марин, пожалуйста, помни, что в этой битве мы вместе! И не забывай: преследования со стороны правосудия были решающим шагом к победе Дональда Трампа".Между судом и политикойОбвинения против Ле Пен — потенциальный рычаг воздействия на партию в будущем, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев."Речь идет о создании дополнительного ограничителя для удержания RN и ее лично от слишком "несистемных" и "радикальных", с точки зрения нынешнего политикума, шагов и действий", — пояснил политолог в беседе с РИА Новости.По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Арины Преображенской, от обвинительного приговора наибольшую выгоду получат центристы. Вздохнут с облегчением и премьер Мишель Барнье с кабинетом министров: утратившая политические перспективы Ле Пен, оставаясь депутатом, вряд ли примет участие в серьезных демаршах против правительства."Удар по "Национальному объединению" будет колоссальным. Большой вопрос, сможет ли Жордан Барделла заменить Ле Пен в качестве кандидата в президенты. Так сложилось, что они не противостоят, а дополняют друг друга. Например, глава парламентской фракции пользуется поддержкой в северных районах Франции, он авторитетен среди простого народа и трудящихся слоев. А Ле Пен покоряет консервативный буржуазный электорат", — рассуждает аналитик.Исход процесса неочевиден. Решение полностью зависит от суда, но нельзя исключать попыток давления со стороны левых и макронистов. В то же время на судей может подействовать угроза большого политического скандала, добавляет Преображенская. Да и у обвиняемой еще остались козыри — она их наверняка предъявит на следующей неделе.

https://ria.ru/20241003/makron-1975969407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марин ле пен, эммануэль макрон, жеральд дарманен, франция