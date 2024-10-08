https://ria.ru/20241008/parlament-1976974290.html

Во Франции завершили рассмотрение резолюции об импичменте Макрона

Во Франции завершили рассмотрение резолюции об импичменте Макрона - РИА Новости, 08.10.2024

Во Франции завершили рассмотрение резолюции об импичменте Макрона

В ходе заседания лидеров парламентских фракций обсуждение резолюции об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона не было поддержано, таким образом, ее... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:02

2024-10-08T14:02

2024-10-08T14:03

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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. В ходе заседания лидеров парламентских фракций обсуждение резолюции об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона не было поддержано, таким образом, ее рассмотрение завершено, сообщило издание Monde. Резолюция должна была быть вынесена на повестку заседания Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, однако лидеры центристских фракций выступили против. "Партии из президентской коалиции "Вместе за республику", "Горизонты" и "Демократическое движение", а также республиканцы и новая партия бывшего республиканца Эрика Сьотти не поддержали ее, а лидер фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен воздержалась от голосования", - сообщило СМИ со ссылкой на источники. Левых возмутил отказ Ле Пен вынести резолюцию на обсуждение, что позволило бы парламентариям проанализировать результаты деятельности Макрона на посту президента и его реформ. Будучи единственной оппозиционной фракцией, не поддержавшей резолюцию, "Ле Пен спасла президента", заявила лидер фракции "Непокорившейся Франции" Матильда Пано. На прошлой неделе законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об импичменте президента Макрона. Подобный исход был ожидаем, поскольку только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий, инициировавших процедуру. При этом голосование за нее в парламенте также имело мало шансов на успех, так как, чтобы она была принята, ее должны поддержать две трети из 577 депутатов. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выступила с данной инициативой после того, как французский лидер исключил участие левых в правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение было выдвинуто в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти в случае нарушения им своих обязанностей. На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами.

https://ria.ru/20241003/makron-1976229370.html

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973233797.html

https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен