https://ria.ru/20241117/es-1984217133.html

"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2024

"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Европейский союз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:45

2024-11-17T07:45

2024-11-17T07:45

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейский союз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X."США откажутся от них (Украины — Прим. ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии <...> ЕС придется за всё платить и в конечном итоге уничтожит самого себя", — написал журналист.Он также отметил, что НАТО дает Украине ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать Россию на более решительные действия."НАТО продемонстрировал внутреннюю недальновидность, слабость и <...> беспомощность. Альянс — всего лишь бумажный тигренок", — добавил он.Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что поставки оружия Украине Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html

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