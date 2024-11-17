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"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/es-1984217133.html
"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Европейский союз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:45
2024-11-17T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чей боуз
нато
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейский союз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X."США откажутся от них (Украины — Прим. ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии &lt;...&gt; ЕС придется за всё платить и в конечном итоге уничтожит самого себя", — написал журналист.Он также отметил, что НАТО дает Украине ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать Россию на более решительные действия.&quot;НАТО продемонстрировал внутреннюю недальновидность, слабость и &lt;...&gt; беспомощность. Альянс — всего лишь бумажный тигренок&quot;, — добавил он.Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что поставки оружия Украине Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html
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в мире, украина, россия, чей боуз, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз
"Бумажный тигренок". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Боуз: Европейский союз уничтожает сам себя, помогая Украине

© РИА НовостиПодбитый под Авдеевкой танк Abrams ВСУ
Подбитый под Авдеевкой танк Abrams ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости
Подбитый под Авдеевкой танк Abrams ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейский союз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X.
"США откажутся от них (Украины — Прим. ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии <...> ЕС придется за всё платить и в конечном итоге уничтожит самого себя", — написал журналист.
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Он также отметил, что НАТО дает Украине ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать Россию на более решительные действия.
«

"НАТО продемонстрировал внутреннюю недальновидность, слабость и <...> беспомощность. Альянс — всего лишь бумажный тигренок", — добавил он.

Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что поставки оружия Украине Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧей БоузНАТОЕвросоюз
 
 
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