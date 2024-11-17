Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ekspert-1984213408.html
Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе
Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе - РИА Новости, 17.11.2024
Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе
Позиция выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа по украинскому конфликту повлияет и на Брюссель, такое мнение выразил в комментарии для РИА... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:07
2024-11-17T06:07
венгрия
украина
сша
дональд трамп
виктор орбан
евросоюз
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982148652_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_91cb4cd418d6a6b79e98c913a02347f6.jpg
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа по украинскому конфликту повлияет и на Брюссель, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. По мнению собеседника агентства, важен вопрос, касающийся мирной инициативы венгерского премьера Виктора Орбана по Украине. "Как вы помните, венгерский премьер был в Киеве, Москве, затем в Пекине, Вашингтоне и потом во Флориде у Трампа, то есть посетил всех главных участников или потенциальных участников этого процесса, либо тех, у кого есть средства повлиять на ситуацию. И сейчас, поскольку Трамп уже выразил свое намерение поддерживать эту линию, как у Орбана, то есть закончить, а не продолжать этот конфликт, то думаю, что это повлияет на позицию Брюсселя тоже. Мы уже видим нервных европейских политиков, которые ищут опции как сохранить свое лицо", - отметил Варга. По мнению эксперта, сейчас наблюдается "значительная моральная деградация Евросоюза". "Моральная деградация и признаки того, что некоторые политики сами не уважают правила Евросоюза", - уточнил он, напомнив, что существует Лиссабонский договор - основные правила ЕС. "Согласно договору, совместные действия в области внешней политики требуют консенсуса, значит, у каждой страны есть легальное право не поддерживать внешнеполитические шаги, которые не соответствуют ее национальным интересам. Это практически вето: право не поддерживать что-то. Но в течение последних двух-трех лет, в основном, в связи с войной на Украине, у стран по некоторым политическим вопросам не оказалось морального права использовать это легальное право на вето", - добавил Варга. В качестве примера он привел вопросы о санкциях, финансировании вооружения для Украины или принятии кредита для Украины. "Когда вопросы такого рода возникли, тогда Венгрия была в меньшинстве. Очень часто звучали высказывания некоторых политиков, что надо исключить Венгрию из Евросоюза или надо исключить Венгрию из НАТО. Просто потому что Венгрия использовала свое право, не поддержав что-то. США в Совете Безопасности ООН может использовать свое право не голосовать за или против, а Венгрия не имеет право использовать свое легальное право в ЕС или в НАТО", - пояснил эксперт, отметив, что ряд политиков не принимают Лиссабонский договор, потому что он против их актуальных интересов. "Сейчас подход Трампа близок Венгрии в том, что Будапешт тоже хочет завершить эту войну, а в Евросоюзе нет среди руководства тех, кто хотел бы остановить конфликт, но вместо этого эскалируют. Это Глобальный Запад, включая Евросоюз. Поскольку сейчас один очень главный пункт этого Глобального Запада – это Вашингтон – может измениться в лице нового президента, поэтому есть надежда, что новое лицо может влиять на эту ситуацию. И если Брюссель осознает, что не только Венгрия или премьер Венгрии требуют остановить эту войну, изолировать ее, а президент США тоже, тогда, вероятно, это будет влиять и на поведение руководства Евросоюза. Надежда есть", - заключил Варга. Он также добавил, что ЕС "может и хочет влиять на ситуацию в Венгрии". "Можно привести пример с Грузией. Как в Грузии, так и в Венгрии можем видеть параллельные процессы, когда Глобальному Западу не нравится тот внешнеполитический курс, который идет", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241117/tramp-1984205891.html
https://ria.ru/20241117/tramp-1984210573.html
https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html
венгрия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982148652_0:0:2722:2041_1920x0_80_0_0_bbacf6ab6f2dc76a086af2c0025de807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, сша, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, нато, обсе, выборы президента сша — 2024, в мире
Венгрия, Украина, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Выборы президента США — 2024, В мире
Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе

Посол Варга: позиция Трампа по Украине повлияет на Брюссель

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа по украинскому конфликту повлияет и на Брюссель, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
По мнению собеседника агентства, важен вопрос, касающийся мирной инициативы венгерского премьера Виктора Орбана по Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT
02:26
"Как вы помните, венгерский премьер был в Киеве, Москве, затем в Пекине, Вашингтоне и потом во Флориде у Трампа, то есть посетил всех главных участников или потенциальных участников этого процесса, либо тех, у кого есть средства повлиять на ситуацию. И сейчас, поскольку Трамп уже выразил свое намерение поддерживать эту линию, как у Орбана, то есть закончить, а не продолжать этот конфликт, то думаю, что это повлияет на позицию Брюсселя тоже. Мы уже видим нервных европейских политиков, которые ищут опции как сохранить свое лицо", - отметил Варга.
По мнению эксперта, сейчас наблюдается "значительная моральная деградация Евросоюза". "Моральная деградация и признаки того, что некоторые политики сами не уважают правила Евросоюза", - уточнил он, напомнив, что существует Лиссабонский договор - основные правила ЕС. "Согласно договору, совместные действия в области внешней политики требуют консенсуса, значит, у каждой страны есть легальное право не поддерживать внешнеполитические шаги, которые не соответствуют ее национальным интересам. Это практически вето: право не поддерживать что-то. Но в течение последних двух-трех лет, в основном, в связи с войной на Украине, у стран по некоторым политическим вопросам не оказалось морального права использовать это легальное право на вето", - добавил Варга.
В качестве примера он привел вопросы о санкциях, финансировании вооружения для Украины или принятии кредита для Украины. "Когда вопросы такого рода возникли, тогда Венгрия была в меньшинстве. Очень часто звучали высказывания некоторых политиков, что надо исключить Венгрию из Евросоюза или надо исключить Венгрию из НАТО. Просто потому что Венгрия использовала свое право, не поддержав что-то. США в Совете Безопасности ООН может использовать свое право не голосовать за или против, а Венгрия не имеет право использовать свое легальное право в ЕС или в НАТО", - пояснил эксперт, отметив, что ряд политиков не принимают Лиссабонский договор, потому что он против их актуальных интересов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Как можно скорее". СМИ раскрыли, о чем Киев настойчиво просит Трампа
05:03
"Сейчас подход Трампа близок Венгрии в том, что Будапешт тоже хочет завершить эту войну, а в Евросоюзе нет среди руководства тех, кто хотел бы остановить конфликт, но вместо этого эскалируют. Это Глобальный Запад, включая Евросоюз. Поскольку сейчас один очень главный пункт этого Глобального Запада – это Вашингтон – может измениться в лице нового президента, поэтому есть надежда, что новое лицо может влиять на эту ситуацию. И если Брюссель осознает, что не только Венгрия или премьер Венгрии требуют остановить эту войну, изолировать ее, а президент США тоже, тогда, вероятно, это будет влиять и на поведение руководства Евросоюза. Надежда есть", - заключил Варга.
Он также добавил, что ЕС "может и хочет влиять на ситуацию в Венгрии". "Можно привести пример с Грузией. Как в Грузии, так и в Венгрии можем видеть параллельные процессы, когда Глобальному Западу не нравится тот внешнеполитический курс, который идет", - уточнил собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском
04:05
 
ВенгрияУкраинаСШАДональд ТрампВиктор ОрбанЕвросоюзНАТООБСЕВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала