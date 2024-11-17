https://ria.ru/20241117/ekspert-1984213408.html

Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе

Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе - РИА Новости, 17.11.2024

Эксперт рассказал, как изменится позиция Брюсселя при Трампе

Позиция выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа по украинскому конфликту повлияет и на Брюссель, такое мнение выразил в комментарии для РИА... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:07

2024-11-17T06:07

2024-11-17T06:07

венгрия

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сша

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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа по украинскому конфликту повлияет и на Брюссель, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. По мнению собеседника агентства, важен вопрос, касающийся мирной инициативы венгерского премьера Виктора Орбана по Украине. "Как вы помните, венгерский премьер был в Киеве, Москве, затем в Пекине, Вашингтоне и потом во Флориде у Трампа, то есть посетил всех главных участников или потенциальных участников этого процесса, либо тех, у кого есть средства повлиять на ситуацию. И сейчас, поскольку Трамп уже выразил свое намерение поддерживать эту линию, как у Орбана, то есть закончить, а не продолжать этот конфликт, то думаю, что это повлияет на позицию Брюсселя тоже. Мы уже видим нервных европейских политиков, которые ищут опции как сохранить свое лицо", - отметил Варга. По мнению эксперта, сейчас наблюдается "значительная моральная деградация Евросоюза". "Моральная деградация и признаки того, что некоторые политики сами не уважают правила Евросоюза", - уточнил он, напомнив, что существует Лиссабонский договор - основные правила ЕС. "Согласно договору, совместные действия в области внешней политики требуют консенсуса, значит, у каждой страны есть легальное право не поддерживать внешнеполитические шаги, которые не соответствуют ее национальным интересам. Это практически вето: право не поддерживать что-то. Но в течение последних двух-трех лет, в основном, в связи с войной на Украине, у стран по некоторым политическим вопросам не оказалось морального права использовать это легальное право на вето", - добавил Варга. В качестве примера он привел вопросы о санкциях, финансировании вооружения для Украины или принятии кредита для Украины. "Когда вопросы такого рода возникли, тогда Венгрия была в меньшинстве. Очень часто звучали высказывания некоторых политиков, что надо исключить Венгрию из Евросоюза или надо исключить Венгрию из НАТО. Просто потому что Венгрия использовала свое право, не поддержав что-то. США в Совете Безопасности ООН может использовать свое право не голосовать за или против, а Венгрия не имеет право использовать свое легальное право в ЕС или в НАТО", - пояснил эксперт, отметив, что ряд политиков не принимают Лиссабонский договор, потому что он против их актуальных интересов. "Сейчас подход Трампа близок Венгрии в том, что Будапешт тоже хочет завершить эту войну, а в Евросоюзе нет среди руководства тех, кто хотел бы остановить конфликт, но вместо этого эскалируют. Это Глобальный Запад, включая Евросоюз. Поскольку сейчас один очень главный пункт этого Глобального Запада – это Вашингтон – может измениться в лице нового президента, поэтому есть надежда, что новое лицо может влиять на эту ситуацию. И если Брюссель осознает, что не только Венгрия или премьер Венгрии требуют остановить эту войну, изолировать ее, а президент США тоже, тогда, вероятно, это будет влиять и на поведение руководства Евросоюза. Надежда есть", - заключил Варга. Он также добавил, что ЕС "может и хочет влиять на ситуацию в Венгрии". "Можно привести пример с Грузией. Как в Грузии, так и в Венгрии можем видеть параллельные процессы, когда Глобальному Западу не нравится тот внешнеполитический курс, который идет", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241117/tramp-1984205891.html

https://ria.ru/20241117/tramp-1984210573.html

https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html

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венгрия, украина, сша, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, нато, обсе, выборы президента сша — 2024, в мире