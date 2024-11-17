Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ekspert-1984206279.html
Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой
Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой - РИА Новости, 17.11.2024
Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой
Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов, если она ниже этих показателей, то жильцы имеют право РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T02:35
2024-11-17T02:35
общество
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:750:4000:3000_1920x0_80_0_0_f4cbc274af0af2fbc3a45edad1a995f8.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов, если она ниже этих показателей, то жильцы имеют право на перерасчет платежей, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова. "Согласно нормативам, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже 22 градусов. Если температура в вашем жилище не соответствует этим стандартам, вы имеете право на перерасчет платежей", - рассказала Свечникова. Однако для получения перерасчета платежа нужно соблюсти ряд условий, отметила эксперт. Прежде всего, если в квартире холодно, необходимо зафиксировать факт нарушения. Жильцу для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая обязана в присутствии двух свидетелей провести замеры температуры и составить акт. Если служба не появилась вовремя, граждане могут сделать то же самое самостоятельно и составить акт с соседями. После этот документ направляется в управляющую компанию, которая обязана перерассчитать платежи за некачественно предоставленные услуги. Свечникова обратила внимание, что при отказе компании жильцу необходимо обратиться в жилищную инспекцию. "Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически. Если же тепло отключено только в отдельных секциях дома, жильцы могут подать заявку на перерасчет и попросить управляющую компанию уменьшить сумму в квитанции за этот период", - сказала эксперт. Свечникова также рассказала о других способах уменьшить расходы на коммунальные услуги. В частности, жильцы могут установить многотарифный счетчик, который позволяет учитывать потребление электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Использование счетчика поможет снизить расходы на электричество, если граждане пользуются отопительными приборами или другими энергоемкими устройства в ночное время, заверила эксперт. Жильцы могут снизить расходы на электроэнергию и посредством утепления окон и дверей и тем самым отказаться от дополнительных обогревателей. "Некоторые категории граждан, в том числе малоимущие, могут претендовать на льготы или компенсации за оплату коммунальных услуг. В таких случаях существует возможность получения единой денежной компенсации, которая позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку на семью в зимний период", - добавила эксперт. Как обратила внимание Свечникова, перерасчет не всегда возможен по каждой причине обращения. В качестве примера она привела ситуацию, когда жильцы уверены, что платят слишком много, а счетчики показали нормальное потребление. В таком случае необходимо проверить правильность работы аппарата, отметила эксперт. Перерасчет возможен, если прибор действительно неисправен, или его показатели расходятся с реальными. Граждане также могут потребовать перерасчет, если по каким-то причинам была нарушена подача услуг. В случае отказа управляющей компании жильцы могут потребовать письменный отказ, а также обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Возможен также вариант подачи иска в суд общей юрисдикции, рассказала эксперт. "Теоретическая возможность платить меньше за коммунальные услуги в холодный сезон существует. Все зависит от конкретной ситуации: если температура в квартире не соответствует нормам, если были перебои с подачей услуг или если были другие нарушения, жильцы могут обратиться с требованиями на перерасчет. Важно помнить, что при этом необходимо собрать все доказательства и следовать юридическим процедурам, чтобы защитить свои права и снизить финансовую нагрузку в зимний период", - подытожила Свечникова.
https://ria.ru/20241114/okna-1983640881.html
https://ria.ru/20241103/mayner-1981648280.html
https://realty.ria.ru/20240921/dacha-1973866026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_108:162:3892:3000_1920x0_80_0_0_33316f856f931ed6cb0869aac12b8787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой

Эксперт Свечникова: температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов

© Depositphotos.com / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Depositphotos.com / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов, если она ниже этих показателей, то жильцы имеют право на перерасчет платежей, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
"Согласно нормативам, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже 22 градусов. Если температура в вашем жилище не соответствует этим стандартам, вы имеете право на перерасчет платежей", - рассказала Свечникова.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года
14 ноября, 02:29
Однако для получения перерасчета платежа нужно соблюсти ряд условий, отметила эксперт. Прежде всего, если в квартире холодно, необходимо зафиксировать факт нарушения. Жильцу для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая обязана в присутствии двух свидетелей провести замеры температуры и составить акт. Если служба не появилась вовремя, граждане могут сделать то же самое самостоятельно и составить акт с соседями. После этот документ направляется в управляющую компанию, которая обязана перерассчитать платежи за некачественно предоставленные услуги. Свечникова обратила внимание, что при отказе компании жильцу необходимо обратиться в жилищную инспекцию.
"Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически. Если же тепло отключено только в отдельных секциях дома, жильцы могут подать заявку на перерасчет и попросить управляющую компанию уменьшить сумму в квитанции за этот период", - сказала эксперт.
Свечникова также рассказала о других способах уменьшить расходы на коммунальные услуги. В частности, жильцы могут установить многотарифный счетчик, который позволяет учитывать потребление электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Использование счетчика поможет снизить расходы на электричество, если граждане пользуются отопительными приборами или другими энергоемкими устройства в ночное время, заверила эксперт. Жильцы могут снизить расходы на электроэнергию и посредством утепления окон и дверей и тем самым отказаться от дополнительных обогревателей.
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Эксперт: электропотребление квартиры в разы меньше, чем лимит для майнеров
3 ноября, 07:43
"Некоторые категории граждан, в том числе малоимущие, могут претендовать на льготы или компенсации за оплату коммунальных услуг. В таких случаях существует возможность получения единой денежной компенсации, которая позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку на семью в зимний период", - добавила эксперт.
Как обратила внимание Свечникова, перерасчет не всегда возможен по каждой причине обращения. В качестве примера она привела ситуацию, когда жильцы уверены, что платят слишком много, а счетчики показали нормальное потребление. В таком случае необходимо проверить правильность работы аппарата, отметила эксперт. Перерасчет возможен, если прибор действительно неисправен, или его показатели расходятся с реальными. Граждане также могут потребовать перерасчет, если по каким-то причинам была нарушена подача услуг. В случае отказа управляющей компании жильцы могут потребовать письменный отказ, а также обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Возможен также вариант подачи иска в суд общей юрисдикции, рассказала эксперт.
"Теоретическая возможность платить меньше за коммунальные услуги в холодный сезон существует. Все зависит от конкретной ситуации: если температура в квартире не соответствует нормам, если были перебои с подачей услуг или если были другие нарушения, жильцы могут обратиться с требованиями на перерасчет. Важно помнить, что при этом необходимо собрать все доказательства и следовать юридическим процедурам, чтобы защитить свои права и снизить финансовую нагрузку в зимний период", - подытожила Свечникова.
Дерево в инее у дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Эксперты рассказали, как подготовить загородный дом к холодам
21 сентября, 03:00
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала