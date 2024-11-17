https://ria.ru/20241117/ekspert-1984206279.html

Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой

Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой - РИА Новости, 17.11.2024

Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой

Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов, если она ниже этих показателей, то жильцы имеют право РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T02:35

2024-11-17T02:35

2024-11-17T02:35

общество

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов, если она ниже этих показателей, то жильцы имеют право на перерасчет платежей, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова. "Согласно нормативам, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже 22 градусов. Если температура в вашем жилище не соответствует этим стандартам, вы имеете право на перерасчет платежей", - рассказала Свечникова. Однако для получения перерасчета платежа нужно соблюсти ряд условий, отметила эксперт. Прежде всего, если в квартире холодно, необходимо зафиксировать факт нарушения. Жильцу для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая обязана в присутствии двух свидетелей провести замеры температуры и составить акт. Если служба не появилась вовремя, граждане могут сделать то же самое самостоятельно и составить акт с соседями. После этот документ направляется в управляющую компанию, которая обязана перерассчитать платежи за некачественно предоставленные услуги. Свечникова обратила внимание, что при отказе компании жильцу необходимо обратиться в жилищную инспекцию. "Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически. Если же тепло отключено только в отдельных секциях дома, жильцы могут подать заявку на перерасчет и попросить управляющую компанию уменьшить сумму в квитанции за этот период", - сказала эксперт. Свечникова также рассказала о других способах уменьшить расходы на коммунальные услуги. В частности, жильцы могут установить многотарифный счетчик, который позволяет учитывать потребление электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Использование счетчика поможет снизить расходы на электричество, если граждане пользуются отопительными приборами или другими энергоемкими устройства в ночное время, заверила эксперт. Жильцы могут снизить расходы на электроэнергию и посредством утепления окон и дверей и тем самым отказаться от дополнительных обогревателей. "Некоторые категории граждан, в том числе малоимущие, могут претендовать на льготы или компенсации за оплату коммунальных услуг. В таких случаях существует возможность получения единой денежной компенсации, которая позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку на семью в зимний период", - добавила эксперт. Как обратила внимание Свечникова, перерасчет не всегда возможен по каждой причине обращения. В качестве примера она привела ситуацию, когда жильцы уверены, что платят слишком много, а счетчики показали нормальное потребление. В таком случае необходимо проверить правильность работы аппарата, отметила эксперт. Перерасчет возможен, если прибор действительно неисправен, или его показатели расходятся с реальными. Граждане также могут потребовать перерасчет, если по каким-то причинам была нарушена подача услуг. В случае отказа управляющей компании жильцы могут потребовать письменный отказ, а также обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Возможен также вариант подачи иска в суд общей юрисдикции, рассказала эксперт. "Теоретическая возможность платить меньше за коммунальные услуги в холодный сезон существует. Все зависит от конкретной ситуации: если температура в квартире не соответствует нормам, если были перебои с подачей услуг или если были другие нарушения, жильцы могут обратиться с требованиями на перерасчет. Важно помнить, что при этом необходимо собрать все доказательства и следовать юридическим процедурам, чтобы защитить свои права и снизить финансовую нагрузку в зимний период", - подытожила Свечникова.

https://ria.ru/20241114/okna-1983640881.html

https://ria.ru/20241103/mayner-1981648280.html

https://realty.ria.ru/20240921/dacha-1973866026.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)