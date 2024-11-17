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На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника - РИА Новости, 17.11.2024
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17:09 17.11.2024 (обновлено: 17:10 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/delo-1984268563.html
На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника
На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника - РИА Новости, 17.11.2024
На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника
Кубанские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения в Гулькевичском районе Краснодарского края школьника, стоявшего на коленях,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:09
2024-11-17T17:10
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Кубанские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения в Гулькевичском районе Краснодарского края школьника, стоявшего на коленях, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района. "Следственным отделом по Гулькевичскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, работающих в школе, а также условиям воспитания несовершеннолетнего, который напал на школьника. Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале добавила, что также организовала проверку и установила, что конфликт между школьниками возник на территории среднеобразовательной школы № 22. В ходе конфликта девятиклассник толкнул шестиклассника, оскорбил его и порвал рукава от одежды. В прокуратуре добавили, что пострадавший находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.
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гулькевичский район
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происшествия, гулькевичский район, краснодарский край, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Гулькевичский район, Краснодарский край, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника

СУСК: на Кубани возбудили дело после избиения школьника, стоявшего на коленях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Кубанские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения в Гулькевичском районе Краснодарского края школьника, стоявшего на коленях, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района.
"Следственным отделом по Гулькевичскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, работающих в школе, а также условиям воспитания несовершеннолетнего, который напал на школьника.
Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале добавила, что также организовала проверку и установила, что конфликт между школьниками возник на территории среднеобразовательной школы № 22. В ходе конфликта девятиклассник толкнул шестиклассника, оскорбил его и порвал рукава от одежды. В прокуратуре добавили, что пострадавший находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА
16 ноября, 20:12
 
ПроисшествияГулькевичский районКраснодарский крайРоссияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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