https://ria.ru/20241117/delo-1984268563.html

На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника

На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника - РИА Новости, 17.11.2024

На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника

Кубанские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения в Гулькевичском районе Краснодарского края школьника, стоявшего на коленях,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:09

2024-11-17T17:09

2024-11-17T17:10

происшествия

гулькевичский район

краснодарский край

россия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Кубанские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения в Гулькевичском районе Краснодарского края школьника, стоявшего на коленях, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района. "Следственным отделом по Гулькевичскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, работающих в школе, а также условиям воспитания несовершеннолетнего, который напал на школьника. Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале добавила, что также организовала проверку и установила, что конфликт между школьниками возник на территории среднеобразовательной школы № 22. В ходе конфликта девятиклассник толкнул шестиклассника, оскорбил его и порвал рукава от одежды. В прокуратуре добавили, что пострадавший находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.

https://ria.ru/20241116/miting-1984186441.html

гулькевичский район

краснодарский край

россия

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происшествия, гулькевичский район, краснодарский край, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом