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Беспилотник атаковал заводской цех в Ижевске, есть пострадавший
Беспилотник атаковал заводской цех в Ижевске, есть пострадавший - РИА Новости, 17.11.2024
Беспилотник атаковал заводской цех в Ижевске, есть пострадавший
При падении беспилотника, атаковавшего заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, сообщил Минздрав Удмуртии в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:51
2024-11-17T07:51
2024-11-17T08:56
происшествия
ижевск
александр бречалов
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УФА, 17 ноя — РИА Новости. При падении беспилотника, атаковавшего заводской цех в Ижевске, пострадал один человек, сообщил Минздрав Удмуртии в Telegram-канале. "Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске, госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.По информации главы республики Александра Бречалова, утром в заводском цеху на улице Ленина, 101, прогремел взрыв. Причиной стало падение дрона. На производстве выбило стекла, но обошлось без серьезных разрушений. Персонал предприятия эвакуировали. На месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи, добавил Бречалов.Падение беспилотника не повлияло на работу систем городского хозяйства, отметил мэр Ижевска Дмитрий Чистяков. "Объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт работают штатно, движение по городским магистралям организовано как обычно", — заявил он.Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8:30, но на выполнение рейсов это не повлияло, сообщил гендиректор АО "Ижавиа" Александр Синельников. Сейчас все рейсы выполняются по расписанию, добавил он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), взрывы, бпла
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), взрывы, БПЛА
Беспилотник атаковал заводской цех в Ижевске, есть пострадавший
Минздрав Удмуртии: пострадавший при падении БПЛА в Ижевске получил травму головы