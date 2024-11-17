https://ria.ru/20241117/borrel-1984296052.html

Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке

Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке - РИА Новости, 17.11.2024

Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в приоритетном порядке обсудит с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС поставки ПВО Украине на заседании 18-19 ноября. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T23:22

2024-11-17T23:22

2024-11-17T23:22

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в приоритетном порядке обсудит с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС поставки ПВО Украине на заседании 18-19 ноября. "Украине нужно больше ПВО - сейчас. Это приоритет, который я представлю министрам на заседании министров иностранных дел и обороны", - написал Боррель в соцсети Х. Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии". Он обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире