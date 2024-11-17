Рейтинг@Mail.ru
Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/borrel-1984296052.html
Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке
Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке - РИА Новости, 17.11.2024
Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в приоритетном порядке обсудит с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС поставки ПВО Украине на заседании 18-19 ноября. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:22
2024-11-17T23:22
россия
украина
киев
жозеп боррель
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в приоритетном порядке обсудит с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС поставки ПВО Украине на заседании 18-19 ноября. "Украине нужно больше ПВО - сейчас. Это приоритет, который я представлю министрам на заседании министров иностранных дел и обороны", - написал Боррель в соцсети Х. Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии". Он обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a94d6a3f92712a30346512bb0cc81e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, В мире
Боррель обсудит поставки ПВО Украине в приоритетном порядке

Боррель обсудит с главами МИД ЕС поставки ПВО Украине в приоритетном порядке

© AP Photo / Efrem LukatskyЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в приоритетном порядке обсудит с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС поставки ПВО Украине на заседании 18-19 ноября.
"Украине нужно больше ПВО - сейчас. Это приоритет, который я представлю министрам на заседании министров иностранных дел и обороны", - написал Боррель в соцсети Х.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Боррель публично оскорбил Трампа
14 ноября, 04:56
Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии". Он обещал вынести этот вопрос на заседание глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18-19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Математика у всех разная. Запад сокращает финансовую поддержку Зеленского
14 октября, 08:00
 
РоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала