https://ria.ru/20241117/bespilotnik-1984216978.html
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках - РИА Новости, 17.11.2024
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках
Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:30
2024-11-17T07:30
2024-11-17T07:47
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.16 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки.
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках
Минобороны: средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников