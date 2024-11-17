Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 17.11.2024 (обновлено: 07:47 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/bespilotnik-1984216978.html
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках - РИА Новости, 17.11.2024
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках
Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:30
2024-11-17T07:47
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340844_0:69:3396:1979_1920x0_80_0_0_5989ad6af265a24b875b0c61a77d303b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.16 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки.
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
белгородская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340844_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_da032fe98e82e7241e98078894286747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках

Минобороны: средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
16 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала