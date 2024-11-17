https://ria.ru/20241117/bespilotnik-1984216978.html

Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках

Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках - РИА Новости, 17.11.2024

Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках

Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:30

2024-11-17T07:30

2024-11-17T07:47

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.16 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки.

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

белгородская область

черное море

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безопасность, белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)