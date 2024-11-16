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Дроны ВСУ атаковали Донецк и Горловку
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.11.2024
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки 16 ноября, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:11
2024-11-16T22:11
2024-11-16T22:11
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки 16 ноября, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 16 ноября по состоянию на 21.30 (совпадает с мск) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 19.00 - АЗС "РТК" по улице Петровского. ... Населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 01.20: - частный жилой дом по улице Палладина, также поврежден автомобиль", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Донецк и Горловку