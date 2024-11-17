https://ria.ru/20241117/bayden-1984295448.html
Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии
Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии - РИА Новости, 17.11.2024
Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии
Президент США Джо Байден, находящийся в Бразилии для участия в саммите G20, выступил с публичным заявлением о защите лесов Амазонии, но не упомянул решение... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:09
2024-11-17T23:09
2024-11-17T23:11
в мире
сша
бразилия
украина
джо байден
большая двадцатка
atacms
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952805953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dd7dcdbf1e16bfbe465392b03e4d305.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, находящийся в Бразилии для участия в саммите G20, выступил с публичным заявлением о защите лесов Амазонии, но не упомянул решение своей администрации разрешить Украине наносить удары по России с использованием ракет ATACMS. Выступая перед журналистами, Байден подчеркнул необходимость защиты тропических лесов как одного из наиболее эффективных способов борьбы с изменениями климата. "Сегодня я горжусь тем, что стал первым президентом США, посетившим Амазонку, чтобы вновь заявить о нашем обязательстве защищать такие леса, которые являются одним из самых действенных решений для борьбы с изменением климата", - сказал Байден. Он также отметил, что каждую минуту на планете вырубается эквивалент 10 футбольных полей леса. Американский лидер анонсировал ряд инициатив, включая выделение 50 миллионов долларов в фонд Амазонии, создание коалиции для восстановления бразильских лесов и запуск совместных с Бразилией проектов по биоэкономике. Между тем, как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Этот шаг вызывает многочисленные вопросы в части возможной эскалации украинского конфликта, однако Байден не сделал никаких заявлений по данной теме, ограничившись лишь климатической повесткой.
https://ria.ru/20241117/rakety-1984294259.html
https://ria.ru/20241117/mask-1984294460.html
сша
бразилия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952805953_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_48c391b59197eeccd392fdf52dfd96cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бразилия, украина, джо байден, большая двадцатка, atacms, россия, вооруженные силы украины
В мире, США, Бразилия, Украина, Джо Байден, Большая двадцатка, ATACMS, Россия, Вооруженные силы Украины
Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии
Байден в Бразилии призвал к защите лесов Амазонии, не упомянув удары по России
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, находящийся в Бразилии для участия в саммите G20, выступил с публичным заявлением о защите лесов Амазонии, но не упомянул решение своей администрации разрешить Украине наносить удары по России с использованием ракет ATACMS.
Выступая перед журналистами, Байден подчеркнул необходимость защиты тропических лесов как одного из наиболее эффективных способов борьбы с изменениями климата.
"Сегодня я горжусь тем, что стал первым президентом США, посетившим Амазонку, чтобы вновь заявить о нашем обязательстве защищать такие леса, которые являются одним из самых действенных решений для борьбы с изменением климата", - сказал Байден. Он также отметил, что каждую минуту на планете вырубается эквивалент 10 футбольных полей леса.
Американский лидер анонсировал ряд инициатив, включая выделение 50 миллионов долларов в фонд Амазонии, создание коалиции для восстановления бразильских лесов и запуск совместных с Бразилией проектов по биоэкономике.
Между тем, как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Этот шаг вызывает многочисленные вопросы в части возможной эскалации украинского конфликта, однако Байден не сделал никаких заявлений по данной теме, ограничившись лишь климатической повесткой.