https://ria.ru/20241117/bayden-1984295448.html

Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии

Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии - РИА Новости, 17.11.2024

Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии

Президент США Джо Байден, находящийся в Бразилии для участия в саммите G20, выступил с публичным заявлением о защите лесов Амазонии, но не упомянул решение... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T23:09

2024-11-17T23:09

2024-11-17T23:11

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден, находящийся в Бразилии для участия в саммите G20, выступил с публичным заявлением о защите лесов Амазонии, но не упомянул решение своей администрации разрешить Украине наносить удары по России с использованием ракет ATACMS. Выступая перед журналистами, Байден подчеркнул необходимость защиты тропических лесов как одного из наиболее эффективных способов борьбы с изменениями климата. "Сегодня я горжусь тем, что стал первым президентом США, посетившим Амазонку, чтобы вновь заявить о нашем обязательстве защищать такие леса, которые являются одним из самых действенных решений для борьбы с изменением климата", - сказал Байден. Он также отметил, что каждую минуту на планете вырубается эквивалент 10 футбольных полей леса. Американский лидер анонсировал ряд инициатив, включая выделение 50 миллионов долларов в фонд Амазонии, создание коалиции для восстановления бразильских лесов и запуск совместных с Бразилией проектов по биоэкономике. Между тем, как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Этот шаг вызывает многочисленные вопросы в части возможной эскалации украинского конфликта, однако Байден не сделал никаких заявлений по данной теме, ограничившись лишь климатической повесткой.

https://ria.ru/20241117/rakety-1984294259.html

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