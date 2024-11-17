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Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород"
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 17.11.2024
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ряды добровольческого подразделения "Барс-Белгород" вступил заместитель губернатора Андрей... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:42
2024-11-17T16:42
2024-11-17T16:42
белгородская область
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корочанский район
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андрей антоненко
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ряды добровольческого подразделения "Барс-Белгород" вступил заместитель губернатора Андрей Антоненко. Ранее губернатор сообщал, что в отряд "Барс-Белгород" вступили два заместителя губернатора - Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. "Андрей Александрович Антоненко - заместитель губернатора Белгородской области - принял решение вступить в ряды "БАРС-Белгород". Я очень рад этому событию, по-другому быть и не могло, он большой молодец", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241114/bogomaz-1983721305.html
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белгородская область, россия, корочанский район, вячеслав гладков, андрей антоненко, общество
Белгородская область, Россия, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Андрей Антоненко, Общество
Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород"
Замгубернатора Белгородской области Антоненко вступил в отряд "БАРС-Белгород"