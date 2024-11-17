https://ria.ru/20241117/aukus-1984215034.html

Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявили в Австралии

Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявили в Австралии - РИА Новости, 17.11.2024

Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявили в Австралии

Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз в рамках брифинга по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:27

2024-11-17T06:27

2024-11-17T06:27

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ДЖАКАРТА, 17 ноя - РИА Новости. Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз в рамках брифинга по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны США и Японии. "Мы с (министром обороны США Ллойдом Остином - ред.) говорили об этом вчера вечером… AUKUS — это общее стратегическое преимущество. Это в стратегических интересах как Соединенных Штатов, так и Австралии. AUKUS пережил смену правительств в Австралии, в Соединенном Королевстве (Великобритании - ред.), и это произойдет также в Америке", - прокомментировал Марлз будущее альянса AUKUS с приходом в США администрации Дональда Трампа. Трансляцию брифинга вело министерство обороны США. Соглашение AUKUS, подписанное в сентябре 2021 года, направлено на противодействие растущему влиянию и военному присутствию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Сделка имеет два основных направления: приобретение Австралией атомных подводных лодок с обычным вооружением и трехсторонний обмен передовыми технологиями, включая квантовые, гиперзвуковые и искусственный интеллект. Для этого Канберра отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал. В рамках партнерства AUKUS США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html

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в мире, сша, австралия, великобритания, ллойд остин, дональд трамп, aukus