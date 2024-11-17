Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявили в Австралии
Глава Минобороны Австралии Марлз: альянс AUKUS переживет смену власти в США
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 17 ноя - РИА Новости. Альянс AUKUS переживет смену власти в США, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз в рамках брифинга по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны США и Японии.
"Мы с (министром обороны США Ллойдом Остином - ред.) говорили об этом вчера вечером… AUKUS — это общее стратегическое преимущество. Это в стратегических интересах как Соединенных Штатов, так и Австралии. AUKUS пережил смену правительств в Австралии, в Соединенном Королевстве (Великобритании - ред.), и это произойдет также в Америке", - прокомментировал Марлз будущее альянса AUKUS с приходом в США администрации Дональда Трампа. Трансляцию брифинга вело министерство обороны США.
Соглашение AUKUS, подписанное в сентябре 2021 года, направлено на противодействие растущему влиянию и военному присутствию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Сделка имеет два основных направления: приобретение Австралией атомных подводных лодок с обычным вооружением и трехсторонний обмен передовыми технологиями, включая квантовые, гиперзвуковые и искусственный интеллект. Для этого Канберра отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал.
В рамках партнерства AUKUS США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
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