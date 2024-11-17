https://ria.ru/20241117/ates-1984270952.html
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу - РИА Новости, 17.11.2024
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу
Делегация РФ на полях саммита АТЭС в Перу общалась со всеми, кроме США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил в комментарии Павлу Зарубину вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:38
2024-11-17T17:38
2024-11-17T17:38
перу
россия
канада
алексей оверчук
павел зарубин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Делегация РФ на полях саммита АТЭС в Перу общалась со всеми, кроме США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил в комментарии Павлу Зарубину вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Здесь была очень доброжелательная атмосфера, она была обеспечена президентством Перу. Фактически мы общались со всеми представителями государств-участников АТЭС, кроме Австралии, Новой Зеландии, Канады и США", - сказал Оверчук, комментарий которого у себя в Telegram-канале выложил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин. Вице-премьер добавил при этом, что, "сидя за общим столом, все высказывают свои точки зрения". "Они высказывали свои точки зрения, мы тоже высказывали свою точку зрения. В этом ценность того, что сохраняется такая площадка, где можно слушать друг друга, слышать друг друга, но и вместе с тем приходить к совместным решениям на основе консенсуса", - отметил Оверчук. В Перу прошла неделя лидеров АТЭС, саммит глав экономик состоялся 15-16 ноября.
https://ria.ru/20241116/ates-1984192578.html
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Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу
Оверчук: РФ в Лиме не общалась с США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией