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Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу - РИА Новости, 17.11.2024
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17:38 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ates-1984270952.html
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу - РИА Новости, 17.11.2024
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу
Делегация РФ на полях саммита АТЭС в Перу общалась со всеми, кроме США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил в комментарии Павлу Зарубину вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:38
2024-11-17T17:38
перу
россия
канада
алексей оверчук
павел зарубин
лима (город)
атэс
саммит атэс
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Делегация РФ на полях саммита АТЭС в Перу общалась со всеми, кроме США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил в комментарии Павлу Зарубину вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Здесь была очень доброжелательная атмосфера, она была обеспечена президентством Перу. Фактически мы общались со всеми представителями государств-участников АТЭС, кроме Австралии, Новой Зеландии, Канады и США", - сказал Оверчук, комментарий которого у себя в Telegram-канале выложил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин. Вице-премьер добавил при этом, что, "сидя за общим столом, все высказывают свои точки зрения". "Они высказывали свои точки зрения, мы тоже высказывали свою точку зрения. В этом ценность того, что сохраняется такая площадка, где можно слушать друг друга, слышать друг друга, но и вместе с тем приходить к совместным решениям на основе консенсуса", - отметил Оверчук. В Перу прошла неделя лидеров АТЭС, саммит глав экономик состоялся 15-16 ноября.
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перу, россия, канада, алексей оверчук, павел зарубин, лима (город), атэс, саммит атэс , сша, австралия, новая зеландия, в мире
Перу, Россия, Канада, Алексей Оверчук, Павел Зарубин, Лима (город), АТЭС, Саммит АТЭС , США, Австралия, Новая Зеландия, В мире
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу

Оверчук: РФ в Лиме не общалась с США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией

© POOL | Перейти в медиабанкСаммит АТЭС в Лиме
Саммит АТЭС в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Делегация РФ на полях саммита АТЭС в Перу общалась со всеми, кроме США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил в комментарии Павлу Зарубину вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«
"Здесь была очень доброжелательная атмосфера, она была обеспечена президентством Перу. Фактически мы общались со всеми представителями государств-участников АТЭС, кроме Австралии, Новой Зеландии, Канады и США", - сказал Оверчук, комментарий которого у себя в Telegram-канале выложил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.
Вице-премьер добавил при этом, что, "сидя за общим столом, все высказывают свои точки зрения".
"Они высказывали свои точки зрения, мы тоже высказывали свою точку зрения. В этом ценность того, что сохраняется такая площадка, где можно слушать друг друга, слышать друг друга, но и вместе с тем приходить к совместным решениям на основе консенсуса", - отметил Оверчук.
В Перу прошла неделя лидеров АТЭС, саммит глав экономик состоялся 15-16 ноября.
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ПеруРоссияКанадаАлексей ОверчукПавел ЗарубинЛима (город)АТЭССаммит АТЭССШААвстралияНовая ЗеландияВ мире
 
 
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