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Песков прокомментировал обрушение отношений России и США - РИА Новости, 17.11.2024
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14:13 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/amerika-1984247147.html
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США
Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:13
2024-11-17T14:13
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США

Песков: при Трампе было сложно представить обрушение отношений с США, как сейчас

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".
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