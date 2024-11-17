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Песков прокомментировал обрушение отношений России и США
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США
Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:13
2024-11-17T14:13
2024-11-17T14:13
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".
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РИА Новости
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США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков прокомментировал обрушение отношений России и США
Песков: при Трампе было сложно представить обрушение отношений с США, как сейчас