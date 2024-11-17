https://ria.ru/20241117/amerika-1984247147.html

Песков прокомментировал обрушение отношений России и США

Песков прокомментировал обрушение отношений России и США - РИА Новости, 17.11.2024

Песков прокомментировал обрушение отношений России и США

Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:13

2024-11-17T14:13

2024-11-17T14:13

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

павел зарубин

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Во время первого президентского срока Дональда Трампа в США было сложно предположить такое обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".

https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире