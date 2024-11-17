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МАГАТЭ: на Украине на полную мощность работают только два реактора АЭС

МАГАТЭ: на Украине на полную мощность работают только два реактора АЭС - РИА Новости, 17.11.2024

МАГАТЭ: на Украине на полную мощность работают только два реактора АЭС

Только два из девяти ядерных реакторов трех украинских АЭС работают на полную мощность, говорится в релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:38

2024-11-17T19:38

2024-11-17T19:44

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Только два из девяти ядерных реакторов трех украинских АЭС работают на полную мощность, говорится в релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Утром выходную мощность в диапазоне от чуть более 40% до более чем 90% от максимального уровня снизили на шести из девяти реакторов, работающих на трех украинских АЭС", - говорится в релизе организации. Отмечается, что только два реактора в настоящий момент вырабатывают 100% мощности. Согласно релизу, еще один реактор остановлен на техническое обслуживание.

https://ria.ru/20241117/udar-1984240769.html

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