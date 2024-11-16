https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984190243.html

Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского

Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского - РИА Новости, 16.11.2024

Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского

Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия, теряя самообладание, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:13

2024-11-16T21:13

2024-11-16T21:13

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия, теряя самообладание, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу "через несколько месяцев" против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!" — написал он.По словам политика, Зеленский теряет самообладание после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984177200.html

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