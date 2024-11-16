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Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984190243.html
Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского
Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского - РИА Новости, 16.11.2024
Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского
Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия, теряя самообладание, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:13
2024-11-16T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
флориан филиппо
вооруженные силы украины
патриот
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия, теряя самообладание, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу "через несколько месяцев" против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! &lt;…&gt; Зеленский дрейфует к безумию!" — написал он.По словам политика, Зеленский теряет самообладание после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
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в мире, россия, украина, киев, флориан филиппо, вооруженные силы украины, патриот, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Патриот, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Во Франции ужаснулись безумным угрозам Зеленского

Филиппо назвал безумием угрозы Зеленского о ядерном оружие Трампу

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия, теряя самообладание, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу "через несколько месяцев" против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!" — написал он.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область
Вчера, 20:34
По словам политика, Зеленский теряет самообладание после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.
Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Вчера, 18:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныПатриотВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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