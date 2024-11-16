https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984177200.html

"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 16.11.2024

"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:25

2024-11-16T18:25

2024-11-16T18:25

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владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Видимо, пришли к заключению, <…> чтобы начать переговоры, <…> надо убрать немедленно нынешний режим", — отметил он.По словам эксперта, формирующаяся команда Трампа включает в себя людей, которые презрительно относятся к главе киевского режима. При этом экс-советник добавил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести никакие дела."Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? <…> Зеленскому уже не до шуточек", — резюмировал Соскин.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html

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