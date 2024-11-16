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"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984177200.html
"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 16.11.2024
"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:25
2024-11-16T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Видимо, пришли к заключению, &lt;…&gt; чтобы начать переговоры, &lt;…&gt; надо убрать немедленно нынешний режим", — отметил он.По словам эксперта, формирующаяся команда Трампа включает в себя людей, которые презрительно относятся к главе киевского режима. При этом экс-советник добавил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести никакие дела."Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? &lt;…&gt; Зеленскому уже не до шуточек", — резюмировал Соскин.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

Соскин: Трамп захочет немедленной отставки Зеленского

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Видимо, пришли к заключению, <…> чтобы начать переговоры, <…> надо убрать немедленно нынешний режим", — отметил он.
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По словам эксперта, формирующаяся команда Трампа включает в себя людей, которые презрительно относятся к главе киевского режима. При этом экс-советник добавил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести никакие дела.
"Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? <…> Зеленскому уже не до шуточек", — резюмировал Соскин.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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