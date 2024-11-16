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Зеленский назвал условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
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17:01 16.11.2024 (обновлено: 20:17 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984168336.html
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией при условии поддержки и усиления Украины третьими странами. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:01
2024-11-16T20:17
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией при условии поддержки и усиления Украины третьими странами. Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос, при каких условиях возможны переговоры с Россией. "При условии, что Украина будет не наедине с Россией, при условии, что Украина будет сильной. &lt;...&gt; Если мы говорим &lt;...&gt; в тех условиях, в которых мы сейчас — не усилены некоторыми элементами важными, — то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", — заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио". В Кремле 15 ноября заявили, что готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили при этом об июньском выступлении президента России в МИД России, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый план победы Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html
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россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Зеленский допустил переговоры с РФ при условии, что Украина будет сильной

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.
Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос, при каких условиях возможны переговоры с Россией.
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"При условии, что Украина будет не наедине с Россией, при условии, что Украина будет сильной. <...> Если мы говорим <...> в тех условиях, в которых мы сейчас — не усилены некоторыми элементами важными, — то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", — заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио".
В Кремле 15 ноября заявили, что готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили при этом об июньском выступлении президента России в МИД России, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый план победы Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
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