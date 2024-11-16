https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США - РИА Новости, 16.11.2024
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США
Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:11
2024-11-16T16:11
2024-11-16T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978538536_703:716:3071:2048_1920x0_80_0_0_5fe83a153ca4841193b57294d0f42ef0.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative."Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом. Он знает, чего ожидать от "предсказуемого президента", — говорится в материале.Отмечается, что в условиях, когда Украина терпит поражение на поле боя, Белый дом отказался разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Главу киевского режима возмущает этот запрет администрации Байдена, пояснил автор публикации."Зеленский отчаивается все больше", — резюмируется в статье.Ранее в субботу глава киевского режима предположил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрееПобедивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241116/vsu-1984158033.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978538536_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fc68eaea3c28048eee69031a9ee87a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США
American Conservative: Байден вывел Зеленского из себя предсказуемой политикой