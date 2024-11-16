https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html

Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США

Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США - РИА Новости, 16.11.2024

Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США

Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:11

2024-11-16T16:11

2024-11-16T17:02

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative."Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом. Он знает, чего ожидать от "предсказуемого президента", — говорится в материале.Отмечается, что в условиях, когда Украина терпит поражение на поле боя, Белый дом отказался разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Главу киевского режима возмущает этот запрет администрации Байдена, пояснил автор публикации."Зеленский отчаивается все больше", — резюмируется в статье.Ранее в субботу глава киевского режима предположил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрееПобедивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241116/vsu-1984158033.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html

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