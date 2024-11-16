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Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 16.11.2024 (обновлено: 17:02 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США - РИА Новости, 16.11.2024
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США
Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:11
2024-11-16T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative."Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом. Он знает, чего ожидать от "предсказуемого президента", — говорится в материале.Отмечается, что в условиях, когда Украина терпит поражение на поле боя, Белый дом отказался разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Главу киевского режима возмущает этот запрет администрации Байдена, пояснил автор публикации."Зеленский отчаивается все больше", — резюмируется в статье.Ранее в субботу глава киевского режима предположил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрееПобедивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241116/vsu-1984158033.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Байден вывел Зеленского из себя, заявили в США

American Conservative: Байден вывел Зеленского из себя предсказуемой политикой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разочарован политикой президента США Джо Байдена по Украине, пишет American Conservative.
"Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом. Он знает, чего ожидать от "предсказуемого президента", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Уже на грани". В США заметили изменение в действиях ВСУ из-за Трампа
Вчера, 15:29
Отмечается, что в условиях, когда Украина терпит поражение на поле боя, Белый дом отказался разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Главу киевского режима возмущает этот запрет администрации Байдена, пояснил автор публикации.
"Зеленский отчаивается все больше", — резюмируется в статье.
Ранее в субботу глава киевского режима предположил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрее
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На Украине рассказали, из-за чего Зеленский забил тревогу
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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